Le festival international Masqu’Alors! dévoile la programmation de sa 7e édition

Saint-Camille(RL) —La septième édition du festival biennal Masqu’Alors !, se déroulera du 29 mai au 6 juin prochain dans une formule revue et adaptée. Seul festival entièrement consacré à l’art du masque en Amérique du Nord, le comité organisateur de l’évènement propose cette année au public des prestations hybrides, mixant divers thèmes ainsi que des activités présentées, autant en mode virtuelle qu’en version présentielle. Alliant diverses expositions, ateliers de danses, théâtre et conférences au fil de la semaine, il sera notamment possible aux visiteurs de vivre l’expérience d’un festival nouveau genre, alors que des activités auront lieu simultanément dans des salles parisiennes. Le festival inaugurera cette année un nouveau volet intitulé Masq’àParis!. C’est donc dire que des activités auront lieu en téléprésence entre Saint-Camille et deux salles de spectacles à Paris (le Centre Mandapa et le Théâtre Mouffetard). On y retrouvera des diffusions de films, une animation des masques du sculpteur italien Robin Summa, interprétée par des comédiens sur scène au Québec et en Europe. Il y aura également une performance de Delphine Bereski et la présentation finale des stagiaires de la formation sur le jeu clownesque donnée par Louis Fortier.

Si la situation sanitaire le permet, la population pourra entre autres choses, assister dès la journée d’ouverture le samedi 29 mai, au volet Masq’alOFF !, hors les murs de Saint-Camille. Ainsi le Mont-Ham accueillera en après-midi une prestation en plein air du groupe montréalais Les Pas Sortables, intitulée « Les vieillards et la mer ». En soirée, d’autres activités seront présentées à la Meunerie et au BEAM de Saint-Adrien, en partenariat avec l’organisme Fière la fête Fierté Sherbrooke Pride, soit une soirée haute en couleur sous la thématique Queer ! Il sera également possible d’assister à des conférences données par les Sœurs de la Perpétuelle indulgence et l’écrivain-poète Alexandre Rainville, à une performance de l’artiste multidisciplinaire Kama La Mackerel, ainsi qu’à une véritable soirée Drag Queens animée par Gina Gates.

Pour plus de détails sur l’édition 2021 du Festival international du masque de Saint-Camille ou encore pour consulter la programmation complète de l’évènement, vous êtes invités à consulter la page internet du festival au : www. masqalors.ca .