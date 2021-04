Aux racines de l’être

Racine — Créatifs, hybrides, il existe des soins qui agissent aussi efficacement sur le corps que sur l’esprit. Danielle Richard, 54 ans, thérapeute paramédicale, au moyen de différentes formes de massage, se mue en une savante cheffe d’orchestre qui manipule chaque membre avec délicatesse. Elle soulève, balance et rééquilibre. Rencontre…

D’où vient cette passion de cultiver l’art du vivre mieux ? « Mon père avait été pompier avec comme résultat plusieurs séquelles d’accidents, confie-t-elle. Il avait consulté une excellente massothérapeute, Michèle-France Côté. Elle a rallongé sa vie d’une bonne quinzaine d’années. Et elle m’a appris comment prendre soin de lui. Le rapport au toucher, ça m’a transformée ! Un jour, elle m’a signalé qu’il leur manquait une étudiante pour démarrer une session de formation. J’ai embarqué ! Ce fut le début d’une fascinante aventure qui dure depuis 20 ans. Comme je n’ai jamais arrêté de me perfectionner, j’ai plusieurs techniques à mon actif. »

Ainsi, elle offre un accompagnement pour différents types de pathologies. « On observe le corps et on sort le bon outil, explique-t-elle. Chaque type de soins agit en profondeur sur le système nerveux, la psyché et les émotions. Notamment, je travaille beaucoup avec les migraineux et les gens qui se sont blessés. Dans la région, plusieurs travailleurs en bénéficient : acériculteurs, fermiers, bûcheurs, excavateurs, etc. Beaucoup de blessures découlent de ces métiers. »

Aussi apaisé que dynamisé…

Massothérapie, fasciathérapie, craniosacrée, approche TragerMD, madame Richard maitrise ces techniques novatrices avec beaucoup d’aplomb. Celui qui naît de la cohérence entre ses convictions et ses actes. « Que ce soit pour activer une rééducation du mouvement interne du corps, redonner de la mobilité, stimuler de nouvelles connexions, notamment neuronales, je me sens un peu comme quelqu’un qui accorde un piano ! », se réjouit-elle.

Pandémie oblige, comme de nombreux professionnels de soins thérapeutiques, elle a dû s’adapter pour travailler dans un monde plus anxiogène. Avec des contraintes qui sont de véritables antithèses à leur métier ! « Je navigue à travers tout ça le mieux possible… Je travaille aussi pour Postes Canada. Mon local de soins est juste à côté du bureau de poste ! Je vis un bel équilibre entre ces deux activités. Il m’importe de contribuer à la collectivité. Grandir comme être humain et rencontrer des personnes lumineuses, voilà mon bonheur ! », conclut-elle.

Également auteure-compositeure et interprète, elle fait dans la musique, son premier métier. Son dernier album s’intitule L’Oiseau racine.

facebook.com/Danielle-Richard-massotherapeute

daniellerichard.ca