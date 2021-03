« Donner de la vie à la vie ! »

Danville - Artiste multidisciplinaire, notamment comédienne et metteur en scène, électron libre, Lori Hazine-Poisson a voué sa vie au service des arts vivants qui se jouent à plusieurs et se partagent avec tous. Pour elle, faire partie d’un projet artistique, c’est s’inscrire dans quelque chose de plus grand que soi… Rencontre.

D’origine française, elle est issue du Conservatoire de Paris. D’où lui vient cette flamme pour le théâtre? « Ma mère aurait bien voulu être actrice, confie-t-elle. Et moi, dès mes six ans, j’ai ressenti l’appel ! » À la fin des années 1970, elle débarque au Québec : « Je voulais quitter la France, et j’hésitais entre l’Afrique et le Québec. J’écoutais la musique de Félix Leclerc qui me touchait beaucoup ! Aussi, j’ai travaillé sur un paquebot qui s’appelait Renaissance. Naviguer sur le Saint-Laurent a été marquant. »

D’abord installée à Québec puis à Montréal et enfin à Danville depuis 2016, elle est très heureuse d’y être ! « C’était comme une vision, une intuition qui affirmait : voilà. C’est ici ! » Et elle habite son territoire avec une forte présence. Elle siège au Comité des sages du projet Culture aux aînés et à la Table de concertation Vitalité art et culture des Sources : « Je veux être un facteur de développement, faire bouger les choses ! »

Les arts vivants

Jouer ou mettre en scène, y a-t-il une préférence? « Non, les deux sont importants, précise Lori. Un metteur en scène ne monte pas sa production seul pas plus qu’un acteur ne compose son rôle en solitaire. C’est un travail collectif. Chacun, jusqu’au moindre technicien, est d’un apport fondamental ! » Sa feuille de route est impressionnante. Elle a joué dans plus d’une trentaine de productions et mis en scène autant de spectacles. C’est sans compter ses multiples réalisations depuis qu’elle vit à Danville.

Un nouveau projet est sur le point de voir le jour : « Il y a une petite église surnommée La mitaine, à Val-des-Sources, juste derrière l’hôtel de ville. Elle va se transformer en petit théâtre où nous pourrons monter nos propres productions. De fait, elle sera au service des artistes professionnels de la région. Le projet, qui devrait démarrer au début de l’été, a été retardé en raison de la Covid. Mais ça y est, nous voici en zone orange ! Pas loin du feu vert donc. Tant les artistes que la population en ont bien besoin… », conclut-elle.

D’ailleurs, la comédienne n’a pas chômé durant le confinement. Avec ses acolytes, elle a mis en ligne un balado intitulé : Shipton, mort ou vif ! Vous pouvez le suivre sur la plateforme Web de la station CJAN.

Aurons-nous un été sous le signe des arts vivants? Qui sait? Elle y travaille en tout cas !

cjan.media/balados

lorihazinepoisson.blogspot.com