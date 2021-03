Mario Morand passe le flambeau à la présidence du Symposium des arts de Danville

Danville(RL) —L’assemblée générale annuelle de l’équipe du Symposium des arts de Danville, qui se tenait le mercredi 17 mars dernier, aura débouché sur l’élection d’un tout nouvel exécutif ainsi que d’une nouvelle personne à la présidence de l’organisation. Rappelons que M. Mario Morand était à la tête de l’équipe du Symposium depuis près d’une dizaine d’années et que celui-ci avait déjà soulevé par le passé, son intérêt à passer le flambeau et accueillir des idées nouvelles pour le bien du développement futur de l’organisation.

C’est donc avec la satisfaction du devoir accompli que M. Morand cède son poste de président à un nouveau venu au sein des membres de l’exécutif élu, en la personne de M. Alain Caron. Souvenons-nous que M. Caron était jusqu’à tout récemment le président de la Corporation de l’Étang Burbank. Ce dernier assumera donc la relève de Mario Morand qui le secondera à titre de vice-président pour la prochaine année. « Nous sommes très contents d’accueillir Alain au sein de l’équipe. Nous avons pleinement confiance en son leadership et après avoir vu les résultats de son travail et de son implication au sein de la Corporation de l’étang, nous sommes convaincus plus que jamais que son arrivée saura apporter un souffle nouveau au Symposium. », commenta Mario Morand.

Le nouveau président s’est dit quant à lui très honoré de joindre les rangs de cette importante organisation artistique et culturelle. « Il s’agira d’un défi excitant pour moi ça c’est certain, mais j’ai confiance, car je suis très bien entouré au sein du groupe et que l’organisation est solide et fort bien rodée. Bien que j’en sois à mes premiers pas au niveau de la direction du Symposium, il est important de mentionner que je connais tout de même très bien l’organisation pour avoir été un visiteur assidu au cours des années, en plus d’apporter ma contribution comme bénévoles lors des plus récentes éditions. De plus, le domaine n’est pas si loin de moi, car j’ai la chance de partager l’intérêt et d’échanger beaucoup sur le sujet avec mon frère, propriétaire d’une galerie d’art à San Francisco. », souligna monsieur Caron lors d’un entretien téléphonique.

Parmi ses objectifs à court terme, le nouveau président mentionna souhaiter premièrement assurer les acquis du passé et de voir éventuellement le rayonnement du Symposium des arts de Danville s’étendre sur l’ensemble de la région tout au long de l’année. L’assemblée annuelle qui se déroulait en mode virtuelle aura aussi permis d’accueillir Mme Lyne Montmeny au sein du C.A. en plus d’élire Roxanne Ayotte au poste de secrétaire et de reporter madame Micheline Charest dans le siège de trésorière. Par voie de communiqué l’ensemble des membres désiraient par ailleurs remercier Mme Francine Labelle Girard qui se retire après plusieurs années d’implications appréciées.

La 22e édition du Symposium des arts est actuellement prévu de dérouler du 3 au 6 septembre prochain.

www.symposiumdedanville.com