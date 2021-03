Un défilé virtuel pour l’édition 2021 de la St-Patrick à Richmond

Richmond(RL) — Faisant toujours face aux interdictions de rassemblements, quels qu’ils soient, la société St-Patrick de Richmond ne pouvait donc évidemment pas présenter sa version 2021 de la toujours très populaire parade de la fête irlandaise dans les rues de Richmond. Qu’à cela ne tienne l’organisation a fait preuve d’originalité alors qu’elle a offert un clin d’œil à la population, en orchestrant un défilé virtuel samedi soir dernier.

Diffusé sur la page de la société St-Patrick via la plateforme Youtube.com, les organisateurs avaient préparé un montage de photos et vidéos provenant à la fois des archives de la société ainsi que de collections personnelles de citoyens et de personnes ayant capté des images au cours des éditions passées. D’une durée de quelques minutes à peine, la présentation en est, se voulait vraisemblablement être un petit moment ou souvenirs et bonne humeur se réunissaient de nouveau pour le plus grand plaisir des spectateurs.

En plus de cette particularité intéressante, il est à noter que bon nombre d’autres évènements et présentations virtuelles ont eu lieu au cours de la semaine, mais cette fois-ci tenus et organisés par la société d’histoire cependant. Au nombre des activités présentées à l’adresse www.richmondstpats.org, les gens ont été à même d’assister à des démonstrations culinaires, une visite de sites patrimoniaux, des prestations musicales ainsi que contes et allocutions de toutes sortes. Voilà qui fut certes une alternative originale de la part des différents intervenants, afin de faire une fois de plus rayonner toute la fierté du patrimoine irlandais dans la région.