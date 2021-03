Photo gagnante du concours photo de Tourisme de Sources

Danville – C’est ce lundi 15 mars que le tirage de la photo gagnante de la série hiver du concours de photos de Tourisme des Sources s’est tenu à l’Auberge-restaurant La Mara à Ham-Sud. La propriétaire, Madame Valérie Calusic, commanditaire du prix de 90 $, a tiré parmi les dix finalistes, la photo prise par Madame Solange Brousseau de Val-des-Sources.

Trente-cinq photos ont été présentées dans le cadre de cette série hivernale, soit un peu plus que la dernière série. Les photographes nous ont partagé des prises de vue exceptionnelles de la MRC. On y retrouve entre autre, le petit mont Ham de Saint-Adrien, les Sentiers pédestres 4 Saisons, la piste de ski de fond longeant le Club de golf et la rivière Nicolet, le mont Ham de différents endroits : de Wotton, de Saint-Georges-de-Windsor et d’Ham-Sud. La photo de Madame Brousseau représente le lever du jour dans les Sentiers Quatre saisons de Val-des-Sources.

Depuis le début du concours, près d’une centaine de clichés en provenance de photographes, amateurs ou professionnels, nous révèlent les couleurs, les gens, la faune et les habitats de la MRC des Sources.

S’adressant à toute personne ayant un intérêt pour la photographie, le concours se poursuit jusqu’en avril 2021. Condition essentielle pour les photos soumises : elles doivent avoir été prises dans la MRC des Sources. Un tirage d’un prix de 90 $ à la fin de chacune des périodes sera remis au gagnant. S’associant à ce concours, le Camping de la Rivière Nicolet offre le prix de la quatrième série qui vient de débuter. Pour participer, il suffit de publier votre photo avec le mot-clic #lessourcesroucoulent. Tous les détails du concours sont disponibles sur le lien : http://www.tourismedessources.com/concours-photo/. Nous vous invitons à participer en grand nombre. Faites-nous voir la MRC des Sources sous différents angles !