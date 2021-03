Une brochette d’artistes féminines…

Val-des-Sources - Afin de consacrer la Journée internationale du droit des femmes, le Centre des femmes, Le point d’ancrage inaugure l’exposition PluriElles. Une expo dédiée à des œuvres signées exclusivement par des femmes. Elles sont dix peintres et sculpteures, venues de tous horizons et de tous âges. Nous avons rencontré Catherine Durocher, 34 ans, directrice de l’organisme.

Le bien-être provoqué par la contemplation d’objets d’art, dans une atmosphère qui s’y prête, offre un bien beau moment ! D’où est venue l’idée ? « On a emménagé dans ce nouveau local au début de janvier, explique-t-elle. Un espace de 900 pieds carrés qui se prête parfaitement aux expositions : de grandes vitrines, une belle luminosité et de hauts plafonds. J’ai sondé quelques artistes afin de prendre le pouls au sujet de cette potentielle expo. Et l’intérêt y était ! Plusieurs candidatures ont été reçues. On tenait à souligner la journée du 8 mars en mettant en valeur le talent des femmes d’ici (des deux MRC) tout en inaugurant notre local. »

Voilà une belle occasion pour saisir ce qui se cache derrière leurs œuvres, à connaître leur regard sur la vie, la beauté, la nature et l’éternel féminin. Les femmes ne sont pas identiques ! Ces artistes ont des univers esthétiques très différents les unes des autres, d’où l’intérêt de les voir réunies. Au programme, dix artistes exprimant le féminin dans dix-huit œuvres : Marie Bélanger, Line Blouin, Noêl-Ange Coderre, Lucie Cormier, Mélissa Gariépy, Anouk Lacasse, Caroline Lévesque, Lori Hazine-Poisson, Gisèle Prud’Homme et Louise-Andrée Roberge.

L’art dans la vie des femmes…

Dans plusieurs activités du centre, la créativité est à l’honneur. « L’art est un excellent moyen de mobiliser les femmes afin qu’elles se connectent plus aisément à leurs émotions, précise Catherine. On l’utilise dans plusieurs interventions et ateliers. Toutes ne sont pas à l’aise pour s’exprimer verbalement. À travers l’art, des portes s’ouvrent tout naturellement ! »

Il faut rappeler que les femmes artistes vont conserver le statut « d’exception » dans le milieu des arts jusqu’au début des années 1960, alors qu’elles commencent à imposer leur présence et leurs talents de manière définitive !

L’exposition PluriElles rassemble des femmes talentueuses et visionnaires ! Venez admirer les fruits de leur travail jusqu’au 7 mai, tous les mercredis matin à partir du 17 mars. Ainsi que sur rendez-vous.

facebook.com/Lepointdancrage

cfvsf.com

819 845-7937