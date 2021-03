Oeuvres coup de coeur de la région : série de 10 capsules vidéos

Sherbrooke (Brompton) - En septembre 2020, la Maison des arts et de la culture de Brompton a débuté une série de 10 capsules vidéo visant à faire découvrir ou redécouvrir les artistes et œuvres d’art des Cantons-de-l’Est. Dans la lignée des initiatives virtuelles et du retour vers une plus grande consommation locale, nous avons interviewé des agent-es du secteur culturel estrien pour en apprendre davantage sur la richesse artistique d’ici. De durées variant entre 5 et 10 minutes, les capsules sont disponibles sur le site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de la Maison des arts et de la culture de Brompton. Les capsules restantes seront réalisées et diffusées sur les plateformes mentionnées d’ici juin 2021. Nous invitons la population sherbrookoise et estrienne à visionner les capsules Oeuvres coups de cœur de la région et à rester à l’affût des prochaines sorties!

Jusqu’à présent, la moitié des entrevues a été diffusée et inclut la participation de Josianne Bolduc (responsable du certificat en arts visuels à l’UdeS et artiste), David Lacoste (directeur général du Musée d’histoire de Sherbrooke), Nathalie Fortin (agent professionnelle à la division de la culture, Ville de Sherbrooke), Brigitte Graff (directrice générale du Comité arts et culture Jacques-Cartier) et l’équipe de RURART (laboratoire agro-culturel). Voici l’intégralité des œuvres d’arts et artistes actuellement présenté-e-s :

Art public

Si les maisons et les arbres pouvaient parler... , de Chantal Lagacé

Monument aux Braves-de-Sherbrooke ,

de George William Hill

Les Sentinelles,

de Roberto Pellegrinuzzi La Porte des étoiles,

de Matthieu Binette

Œuvres d’art mobiles

Broken,

de Jean Beaudoin

Escallium,

de René Houle

Nitescence,

de CAHO

Brony 4 Ever,

de Vincent Arnold (avec la participation de Marie-Philippe Plante et Philippe St-Denis )

Pratiques artistiques mentionnées

Pascal e (performance et installation)

Vicky Gélineau (danse contemporaine)

Erin Hill et Nina Vroeman (performance)

Martin Lukas Ostachowski (arts visuels et installation)

Sarah Buono-Fredette (danse contemporaine et b-girling)

Camille Lacelle-Wilsey (danse contemporaine et performance)

Mentionnons aussi la participation de l’artiste multidisciplinaire sherbrookoise Geneviève Kiliko qui prête sa voix aux génériques avec la chanson Je me souviens , à paraître prochainement dans son album Passages . Nous remercions la Ville de Sherbrooke de nous permettre de réaliser ce projet rassembleur!

Site internet : www.maculturebrompton.com

Page Facebook : @maculturebrompton

Chaîne YouTube : Maison des arts et de la culture de Brompton