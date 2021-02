Réouverture du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier

Valcourt – Le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier est heureux d'annoncer sa réouverture depuis vendredi le 12 février! Depuis cette date, l'institution sera ouverte du vendredi au dimanche de 10 h à 17 h.

Cet hiver, le Musée propose encore une fois à ces visiteurs une expérience intimiste en toute sécurité! Par petit groupe de dix, il sera possible de prendre part à une visite de deux heures afin de redécouvrir un des plus célèbres inventeurs québécois, Joseph-Armand Bombardier, ainsi que ses héritiers. La réservation en ligne est nécessaire pour faire partie d'un des six départs à horaire fixe de la journée! Selon Carol Pauzé, la directrice du Musée : « Nous attendions cette nouvelle avec impatience. Toute l’équipe est fin prête à recevoir à nouveau des visiteurs! »

La visite débute en assistant au théâtre d’objets La passion d’une vieprésenté dans le tout premier garage de monsieur Bombardier. Les visiteurs se laisseront captiver par sa vie, son œuvre et son héritage, là où tout a commencé. Ils ressortiront inspiré par son parcours extraordinaire! Le circuit se poursuivra en visionnant le spectacle multimédia La passion d’entreprendre réalisé par Moment Factory. Les débuts de l’aventure Bombardier de l’Autoneige jusqu’à la conquête du ciel y sont présentés. Dans l’exposition La passion d’innover, les visiteurs seront dirigés à travers un parcours permettant de découvrir les élans créatifs, le design et les technologies développées par Bombardier et BRP. Ils s'amuseront à identifier les prochains défis du futur de la mobilité en imaginant et testant leur véhicule du futur au Studio à idées. La nouvelle exposition temporaire Confortable? Testez vos transports est ensuite le prochain arrêt. Les visiteurs y verront comment acousticiens, ergonomes et autres chercheurs améliorent le confort des véhicules. Comme tout ça a changé depuis les cinquante dernières années! Le parcours se termine en explorant la réserve présentant près de 75 véhicules peu communs!

Réservation et achat de billets

La visite du Musée se fait sur réservation afin d’éviter les files d’attente. Six départs par jour sont prévus, en groupe de dix personnes maximum. Les billets sont en vente sur leur site Web au www.museebombardier.com. Sur place, l’arrivée se fait 15 minutes avant l’heure de la visite indiquée sur le billet.