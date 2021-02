RAVIR : Une première année complété pour le répertoire culturel

MRC des Sources (RL) — Lancé en février 2020, le répertoire culturel des Sources et plus, célèbre donc sa première année complète de fonctionnement. En dépit des ralentissements connus au cours de la dernière année, cet outil de recherches facilitant le repérage d’artistes et/ou de services en lien avec la culture et les arts, aura très certainement su se montrer pratique et efficace lors de son utilisation. Sous les traits d’une plateforme Web, ce service permet également aux artistes et organismes inscrits de bénéficier d’une visibilité accrue dans l’ensemble de la province.

« Vous cherchez un photographe, un musicien, un preneur de son ou encore un caméraman, le Répertoire culturel des Sources et plus pourrait vous aider efficacement dans votre recherche. Que vous soyez donc un conseil municipal, une MRC, une école ou tout autre groupe à la recherche d’un technicien ou d’un artiste pour un projet quelconque et bien, en consultant le répertoire vous trouverez sûrement ce que vous cherchez » Tels sont les commentaires émanant du communiqué émis par le regroupement des artistes vivant en ruralité, agissant en partenariat avec Vitalité Arts et Culture des Sources. C’est donc en procédant au rappel de toute l’importance que revêt un tel outil de référencement pour le rayonnement des arts, des lettres et de la culture que s’amorce la seconde année d’opération de ce répertoire. Toutes personnes, artistes ou artisans des arts et de la culture désireux de se joindre au groupe ou d’en apprendre davantage sur le sujet peuvent le faire en visitant le site internet www.repertoirecultureldessources.ca sous la rubrique inscription afin d’obtenir de plus amples détails.