Grande fête du masque et de ses jeux !

Saint-Camille - Le masque est universel et sa pratique remonte à la nuit des temps. On ne parle pas des masques anonymes et chirurgicaux qui nous voilent depuis de longs mois ! Et l’unique festival en Amérique du Nord consacré exclusivement à l’art du masque se passe à Saint-Camille. Du 29 mai au 6 juin 2021, ne ratez pas la 7e édition du festival Masq’alors ! Rencontre avec Mylène Bélanger, 38 ans, qui en est la directrice administrative.

L’organisme invite les artistes du masque à lui faire parvenir toutes propositions de spectacle, de performance, d’expo, de conférence ou autres ! « Ainsi que toute personne désirant s’impliquer, précise Mylène. Les bénévoles sont toujours les bienvenus ! Au regard des incertitudes liées à la pandémie, Masq’alors ! empruntera une formule hybride : des activités virtuelles et d’autres devant public, si la situation le permet. Ou même à travers une vitre ! Peu importe la formule, Masq’alors ! présente, comme à chaque édition, ses activités qui font la joie des visiteurs. » Voilà un événement majeur qui attire bon an, mal an plus de 2 500 personnes.

Se démasquer… avec un masque !

« Généralement, nous recevons des artistes provenant des cinq continents, poursuit Mme Bélanger. C’est un univers tellement riche ! Chaque culture nourrit ses propres symboliques. Un masque, c’est la manifestation de la personne qui le crée. Cette année, on se concentrera davantage sur les arts du masque d’ici. La programmation complète sortira à la fin mars. » À noter aussi le Masq’alOFF ! qui aura lieu le samedi 29 mai dans les municipalités avoisinantes sous la thématique « Queer ».

Puis du 3 au 6 juin est prévue une programmation fort variée avec des danses masquées provenant de différentes traditions culturelles : de l’art autochtone, de la danse contemporaine et du théâtre d’avant-garde. Et coup de théâtre, Masq’alors ! est un événement entièrement « vert ». Les valeurs éco et socioresponsables sont mises de l’avant depuis ses tout débuts. Celles-ci, jumelées aux échanges interculturels, contribuent, aux yeux de ses organisateurs, à la création d’un monde meilleur.

La signification du masque a évolué et son caractère énigmatique nous attire, nous rassemble. Voilà un événement « vivement recommandé » par la santé culturelle ! « On a besoin d’émerveillement, de magie et d’art comme jamais », conclut Mylène.

masqalors.ca

facebook.com/festivalmasqalors