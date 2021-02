Pilou fait un passage fort remarqué à l’émission Tout le Monde en Parle

Saint-Adrien(RL) - L’auteur-compositeur-interprète et entrepreneur communautaire de talent Pierre-Philippe Côté (Pilou) était de passage dans le studio 42 de Radio-Canada dimanche dernier, afin de participer à la très populaire émission Tout le Monde en Parle animé par Guy A. Lepage. Invité à discuter de ses nombreux projets en développements à Saint-Adrien, l’artiste n’a pas manqué de faire rayonner la municipalité de même que sa région par de multiples exemples d’implications citoyennes et municipales regroupés au cœur de concepts de revitalisations du milieu.

Qu’il s’agisse du studio d’enregistrement le Nid, du comptoir de nourriture autogéré le St-Vrac, La Meunerie, le hub créatif ou encore de l’implantation du Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du multimédia (BEAM), Pilou n’a pas manqué de susciter l’intérêt de l’animateur et de son acolyte Dany Turcotte avec ses idées et concepts de « … l’agriculturel » tel qu’il le mentionnait lui-même lors de son entrevue qui aura duré tout près de 13 minutes. Faisant suite à son passage à l’émission, le chanteur a soigneusement pris le temps de souligner et de remercier sur sa page Facebook, l’ensemble des partenaires, collaborateurs et intervenants qui l’accompagnent dans tous ces projets porteurs pour la communauté. En ce qui concerne sa carrière musicale, Pilou a laissé entendre qu’en dépit de tout le travail qui reste encore à accomplir collectivement, ce dernier avoue aussi ressentir le besoin de plancher sur du tout nouveau matériel personnel. Qui sait aurons-nous peut-être l’occasion d’entendre des brides de son inspiration prochainement.