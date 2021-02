Saint-Denis-de-Brompton - Enseignants au primaire, pères de famille et entrepreneurs, Mathieu Lajeunesse et Philippe Belhumeur, deux amis trentenaires, ont cofondé une entreprise fort originale. Ma Pièce de Star s’associe aux stars du monde entier pour prêter main-forte à des fondations dédiées à l’enfance. En transformant des vêtements ayant appartenu à des personnalités, elle donne la chance aux jeunes fans de mettre la main sur l’ADN de leurs idoles ! On a rencontré Mathieu.

D’où vient pareille idée ? « On avait besoin de faire une différence dans la vie des jeunes, explique M. Lajeunesse. Tous deux, on a la fibre entrepreneuriale. Même que dans sa classe, Philippe fait des projets en entrepreneuriat avec ses élèves. On cherchait un concept novateur, gagnant-gagnant ! Car une partie de la vente de nos produits est remise à une fondation. »

En général, les stars défendent une cause qui leur tient particulièrement à cœur, car elle les concerne de près ou de loin. Comment accueillent-elles l’idée ? « C’est très variable ! On contacte les agents, certains se réjouissent du concept alors que d’autres ne retournent même pas les appels. Certains sont frileux et veulent nous voir aller avant de participer. Cela dit, on bouillonne d’idées pour le déploiement de notre initiative ! Sous peu, nous allons recevoir des robes de gala. Beaucoup de tissu à transformer ! On s’est associés à une couturière d’ici. »

Des accessoires fort typés

Outre la faisabilité technique, il est possible, dans une telle entreprise, de laisser libre cours à son imagination. « On travaille à offrir une plus vaste gamme de pièces de star. Les quelques modèles dévoilés ne représentent qu’une petite partie des vastes possibilités de création. Pour l’instant, à titre d’exemple, l’artiste ou le sportif n’a qu’à nous offrir un chandail et nous le transformons en petits écussons ou monté en bijou ou encore en ornements pour cheveux, ou bien la pièce présentée dans un coffret, etc. On se charge de tout ! Et les enfants se réjouissent de porter un morceau de quelque chose de leur idole qui les fait tant vibrer ! »

Pandémie oblige, les concepteurs se font connaitre virtuellement. Leur partenariat avec le band Bleu Jeans Bleu va bon train. Le tiers des profits est versé à la Fondation CHU Sainte-Justine. Mathieu et Philippe sont deux concepteurs qui carburent à des mouvements de solidarité et défendent, à leur échelle, de nobles causes. On souhaite que ce projet soit né sous une bonne étoile !

mapiecedestar.com

facebook.com/Ma-Pièce-de-Star