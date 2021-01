Pour nourrir l’imaginaire des enfants et leur donner la piqûre de la littérature jeunesse…

Val-Saint-François : Pour une quatorzième année, le Comité d’Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François a contribué à donner la piqûre de la littérature jeunesse en offrant un livre neuf aux enfants des familles qui ont reçu un panier de Noël.

Grâce à la générosité de 11 des 18 municipalités de la MRC du Val-Saint-François, 174 enfants ont reçu un livre, une nouveauté littéraire, en cadeau cette année. Pour apprendre à aimer les livres, il faut les côtoyer, les explorer, les découvrir !

Un grand merci aux municipalités participantes: Bonsecours, Canton de Melbourne, Cleveland, Canton de Valcourt, Saint-Claude, Richmond, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Stoke, Ulverton, Val-Joli et Windsor qui ont contribué financièrement à ce projet. Et un immense merci aux partenaires membres du comité ÉLÉ : la Maison de la famille Les Abrisseaux, le CPE Magimo, la bibliothèque Yvonne L. Bombardier, le Community Learning Center de Richmond, Danielle Bédard, Ginette Gratton et Gisèle Lebel, bénévoles impliquées.

L’éveil à la lecture et à l’écriture fait en bas âge a des répercussions importantes sur l’apprentissage scolaire de nos jeunes. Alors, ensemble, continuons à donner la piqûre de la lecture !