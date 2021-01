Chantal Cadieux élue présidente de la SARTEC

Actualités-l’Étincelle (RL) —L’autrice-scénariste bien connue et originaire de Richmond Chantal Cadieux, s’est vue le 11 décembre dernier être nommée à la présidence de la société des auteurs de radio, télévisions et cinéma lors de l’assemblée générale annuelle de l’association. La SARTEC regroupe les auteurs canadiens qui écrivent en français ou adaptent pour doublages les œuvres télévisuelles et cinématographiques. Autrice-scénariste de séries à succès tels que Providence et Mémoire Vive, elle signe plus récemment les textes de la série Une autre Histoire présentée à Ici Radio-Canada télé. En plus d’avoir collaboré à plusieurs autres dramatiques, nous devons à Chantal Cadieux l’écriture des longs métrages Elles étaient cinq ainsi que Le collectionneur. Ajoutons notamment à cela une dizaine de pièces de théâtre et il est clair que l’on peut affirmer sans se tromper que cette professionnelle de l’écriture connait une ascension continuelle dans le milieu télévisuel québécois. Ces succès, Mme Cadieux les accumule depuis bon nombre d’années, soit depuis sa sortie de l’école Nationale de Théâtre en 1990 où elle obtint alors son diplôme en écriture dramatique. « Je suis touchée de m’être fait proposer ce poste et c’est avec honneur et humilité que j’accepte de relever ce défi en compagnie des huit autres membres du conseil d’administration. Je crois sincèrement que la vie fait parfois bien les choses, car je suis dans une période de ma vie où je me sens mieux outillée que par le passé et munie d’une expérience intéressante du métier; qui saura assurément m’aider à accomplir ce rôle avec confiance et de me sentir plus à l’aise au sein d’un tel poste. » Nous a confié la principale intéressée lors d’un entretien téléphonique. En succédant au président des six dernières années M. Mathieu Plante, Chantal Cadieux devient ainsi la sixième femme à occuper ce poste de direction depuis la création de l’association en 1949.

Habitant maintenant la région de Montréal, l’ainée des deux enfants du couple formé par M. Normand Cadieux et Mme Hélène Corbeil, avoue avoir un peu moins l’occasion de sillonner sa ville natale depuis quelques années. « Depuis le décès de mon père et suite au déménagement de ma mère après la vente de la maison familiale, il est vrai que je vais moins souvent dans la région. Ceci dit, je tente tout de même de garder contact avec des amis et des gens de l’endroit, j’essaie de me garder informée comme on dit. » De confier sur un brin d’humour la sympathique autrice. Madame Cadieux entreprend donc une nouvelle aventure qu’elle entend servir en parallèle de sa propre carrière tout en s’assurant, selon ses propres dires, de veiller à trouver l’équilibre nécessaire entre les deux. Elle a pour objectif de travailler de concert avec son équipe ainsi que les divers intervenants de l’industrie, dans le but de mobiliser les partenaires publics et privés à mieux soutenir le travail des auteurs francophones, tout en veillant à la protection de leurs droits. « Nous avons des créations de très grandes qualités produites chez nous et nous pouvons être fiers du travail accompli par nos artisans du milieu. » De conclure la nouvelle présidente.