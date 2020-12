La chorale La Farandole vous souhaite de Joyeuses fêtes !

Racine - Le temps des fêtes est à nos portes. Même si, cette année, la période des fêtes se vivra d’une façon différente, vous pourrez toujours compter sur l’art et la musique pour vous réconforter et ensoleiller vos journées. De plus, ils se partagent si bien !

Habituellement, la chorale La Farandole vous invite à assister à son concert de Noël annuel à l’église de Racine. Mais, comme les circonstances ne s’y prêtent pas, vous êtes invités à visionner le concert de Noël virtuel de l’artiste Marie-Anne Catry intitulé « Infusion de Noël » dans lequel les choristes de La Farandole ont participé. Ce concert sera diffusé sur la chaine YouTube Au pied des Monts à compter du 19 décembre et une fois par jour entre le 21 décembre et le 4 janvier sur le réseau de télévision communautaire québécois.

La session d’hiver 2020 de la chorale sera encore bien particulière. Malgré la pandémie, nous espérons souligner le 50e anniversaire de la fondation de la chorale en 2021. Si vous avez le goût de vous impliquer dans nos activités spéciales, de chanter et de recevoir une formation vocale et musicale stimulante, joignez-vous à la chorale. Selon le contexte, les répétitions auront lieu en présence ou en ligne. Pour plus d’informations, écrivez à choralelafarandole@gmail.com ou communiquez avec monsieur Léonel Bombardier au 450-532-4389.

Prenez soin de vous et n’hésitez jamais à consommer local et à écouter de la musique sans modération. La chorale La Farandole vous souhaite un magnifique temps des fêtes rempli de musique.