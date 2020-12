Un franc succès pour la chanson de Noël de Pascal Castonguay et du Reel Country Band

Asbestos (RL) —Le bassiste et chanteur country originaire d’Asbestos, Pascal Castonguay et son groupe Le Reel Country Band, connaissent présentement un beau succès musical avec une chanson de Noël que le trio a mis en ligne au cours du mois de novembre dernier. L’œuvre qui a pour titre « Noël en présentiel » se veut une chanson joyeuse, inspirée du moment et teintée d’humour, qui saura faire sourire, chanter et danser son auditoire. Ce vers d’oreilles se verra un outil potentiellement important afin d’accompagner les gens au cœur d’une période des fêtes que l’on sait pour le moins, hors de l’ordinaire cette année. Le groupe musical qui a lancé son premier album éponyme en mars 2020 a jusqu’ici été témoin d’un nombre de visionnements de sa vidéo totalisant plus de 30 000 fois tout en ajoutant également un millier de partages sur les réseaux sociaux. Comme nous en sommes encore qu’à la mi-décembre, fort est à parier que les chiffres continueront encore d’augmenter. Voilà un beau succès qui viendra assurément apporter un léger baume en regard de la dernière année pour les membres de la formation : Pierre Côté, Johanne Provencher et Pascal Castonguay.