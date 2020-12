Les Éditions du Pissenlit

MRC des Sources - Il était une fois… les histoires et contes préférés des enfants à travers des documents numériques qui s’animent et qui ne manquent pas de souffle ! À la barre des Éditions du Pissenlit, Marilou Ferlant, 37 ans, produit du matériel pédagogique pour l’enseignement de l’art dramatique au primaire.

Le matériel est créé en collaboration avec des pros de l’art dramatique. Le tout est soumis à une révision rigoureuse et accompagné d’illustrations professionnelles. « La compagnie a vu le jour en 2015 sous le nom des Ateliers du Pissenlit, qui se spécialise dans l’animation et les spectacles pour enfants, explique-t-elle. Les profs avaient envie de faire de l’art dramatique, mais ne trouvaient pas le matériel adéquat. Moi-même, comme animatrice et enseignante en théâtre, je ne dénichais pas toujours ce dont j’avais besoin. Je l’ai donc conçu ! Et j’ai fait le virage vers l’édition afin d’en faire profiter le maximum de gens. Ça s’adresse non seulement aux enseignants, mais aussi aux parents. »

Quand les histoires s’animent…

« C’est un concept révolutionnaire, se réjouit-elle. Des histoires avec beaucoup de verbes d’action. Quand le parent ou l’animateur en fait la lecture, l’enfant, au lieu d’écouter passivement, mime tous les gestes. Les petits adorent ça ! Il y a tellement de choses que l’on peut faire avec un texte ! » La jeune maison d’édition a déjà huit ouvrages à son actif, dont une trilogie à paraître au début de 2021 et qui revisite des contes classiques, Les Trois Petits Cochons et Le Petit Chaperon Rouge pour ne nommer que ceux-là. Découpage de personnages, coloriage, bricolage de masques, fabrication et manipulation de marionnettes, etc., tout y est pour faire vibrer un imaginaire fertile.

Comme l’argent est toujours le nerf de la guerre, Les Contes Classiques font appel à un financement participatif, une prévente. « Quand on s’engage dans la production, on n’imagine pas à quel point on se lance dans une course à obstacles, poursuit-elle. Une équipe de quatre personnes planche sur ce projet dont l’illustratrice, qui vit en France et qui travaille pour l’illustre société Claire Fontaine. Je suis bien entourée ! Il m’importe d’offrir un produit de qualité équivalant à celui de La courte échelle. »

Sa boutique en ligne vaut le détour ! Vous y trouverez notamment Le Comique-19, une trousse d’urgence pour du théâtre en temps de Covid offerte gratuitement aux personnes inscrites à l’infolettre. De bons outils en ces temps où les enfants sont privés de phases essentielles à leur épanouissement.

pissenlit.ca

facebook.com/EditionsPizzenlit