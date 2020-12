Nouvelle série de spectacles au Centre d’art de Richmond

Richmond – Après un automne prudent, forcé par un climat d’imprévisibilité, le Centre d’art de Richmond est heureux d’enfin annoncer une nouvelle programmation pour l’hiver 2021.

Si l’idée de mettre de nouveaux spectacles en vente face à un avenir aussi incertain peut paraitre étonnante, elle s’explique comme suit : alors que l’écosystème du monde du spectacle se voit fragilisé depuis des mois, il s’avère plus que jamais essentiel de sceller des engagements qui honorent le travail des centaines d’intervenants qui s’investissent ardemment sur chaque spectacle pour que la magie opère (artistes, scénographes, éclairagistes, agents, attachés de presse, diffuseurs, techniciens de son, etc.) Peu importe le dénouement, la programmation aujourd’hui annoncée aura existé ; des cachets et des salaires seront versés.

« Puisque tout est incertain, nous faisons le choix d’y croire. De nous rêver en salle, dans un contexte que nous tenions pour acquis jusqu’à tout récemment. Nous souhaitons y être à nouveau et nous imprégner de tout l’émerveillement que les arts vivants procurent, afin de passer à travers cette période éprouvante. » Dominic Fontaine-Lasnier, président du conseil d’administration du Centre d’art de Richmond.

Ainsi s’ajoute une nouvelle série de huit spectacles pour l’hiver 2021. C’est d’abord Yves Lambert qui dégourdira le public, avec son trad fougueux le 23 janvier prochain. La multi-talentueuse Julie Miller nous convie à une soirée de contes et de harpe intitulée Mother Raven and her Children (en anglais) le 6 février. La poète, slammeuse et comédienne innue Natasha Kanapé nous fera l’honneur de sa présence le 20 février, avec un touchant spectacle jumelant chant et arts de la parole. Le public du Centre d’art pourra découvrir l’auteur-compositeur-interprète gaspésien Cédrik St-Onge le 26 février. Un vent des maritimes soufflera sur Richmond le 6 mars grâce à l’indescriptible musique de l’ovni néoécossais P’tit Belliveau. Le 12 mars, le trio jazz MISC, nommé Révélation Radio-Canada en 2014-15 et récipiendaire du Félix Album Jazz de l’année à l’ADISQ en 2014 foulera les planches de la salle Patrick-Quinn. Le 20 mars, Cordâme et Coral Egan transporteront les spectateurs dans l’univers foisonnant de Leonard da Vinci, interprétant avec beaucoup de sensibilité des musiques et chansons inspirées de la renaissance italienne. Finalement, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques nous fera rire avec son spectacle solo Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour le 27 mars.

Remboursements sans tracas

Dès le passage à une zone orange, le Centre d’art pourra accueillir 40 personnes, en distanciation, et ainsi présenter les spectacles programmés en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Quoi qu’il advienne, les spectateurs qui le désirent pourront être remboursés sans tracas, à tout moment, grâce aux nouvelles mesures facilitatrices mises en place sur la billetterie du CAR.

Cette nouvelle programmation est principalement rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de Patrimoine Canadien.

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site du Centre d’art.