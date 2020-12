Infusion de Noël

Stoke - Marie-Anne Catry, 43 ans, de Stoke, est une artiste accomplie! Musicienne, poétesse, compositrice, auteure et interprète, coach artistique, alouette! Quel talent n’a-t-elle pas? Voilà qu’elle se consacre corps et âme à un projet musical rassembleur pour le temps des Fêtes. Un nouveau défi pour cette artiste éclectique portée par le désir de mettre en valeur le talent d’autrui.

« Depuis septembre, je me lève aux aurores pour arriver dans les délais de cet immense projet, explique-t-elle. Il est réalisé en collaboration avec Culture aux aînés (un projet visant la participation sociale des aînés par l'utilisation des arts et de la culture dans les MRC du Val-Saint-François et des Sources). Il s’agit d’un concert de Noël virtuel en multi-images. J’orchestre le tout! » Voilà une belle solution de rechange à proposer aux passionnés de chorale actuellement sur pause.

Talents multigénérationnels

« J’ai envoyé un tutoriel technique aux choristes, tous âges confondus, afin qu’ils apprennent à se filmer et à s’enregistrer, poursuit-elle. À la suite de quoi ils m’envoient leur fichier que j’intègre dans mon montage vidéo. L’ensemble formera un bouquet de voix sur dix chansons. Des chansons de Noël pas très connues, des chansons d’hiver de mon cru ou de celui de mon conjoint Bertrand Gosselin (anciennement du duo Jim et Bertrand). Chantées à l’unisson, en harmonie, avec des solos aussi. À ce jour, plus de 150 personnes y participent! Ça fera le pont entre différentes MRC du Québec ainsi qu’avec la Belgique, mon pays d’origine. »

Animée par l’énergie et la passion de son métier, elle a à cœur d’impliquer des gens à des projets artistiques dont ils sont fiers! Elle déploie ses talents tant dans la création que dans sa mise en scène, mais ne s’éparpille pas pour autant! Chaque projet doit être mené à bien histoire d’apporter joie et bonheur encore plus en ces temps de pandémie. Et ce, même si elle doit porter de multiples chapeaux pour coordonner et harmoniser le tout.

« Rendre les autres heureux, ça fait partie de ma mission globale », conclut-elle. Mission accomplie sans nul doute!

Ce concert sera diffusé pendant 24 heures le 19 décembre prochain à compter de 19 h sur les plateformes Facebook et YouTube. Tapez Infusion de Noël sur Google. Le spectacle sera aussi présenté du 21 décembre au 4 janvier à l’antenne de plusieurs télévisions communautaires.

