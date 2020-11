Neuf nouveaux tomes pour Line Desmarais Letendre

Val-Joli — Après avoir lancé le livre « De la blessure au pardon » en 2018 Line Desmarais Letendre a effectué un livre sur l’histoire et la généalogie de sa mère en 2019 ainsi que celle de son père en début de 2020.

La résidente de Val-Joli présente ses derniers bébés : une collection de 9 tomes de Pensées de Sagesse avec des photos amateurs de son cru.

Pendant près de 10 ans, elle a amassé autant des pensées positives que des photos au cours de ses voyages, sorties en moto, visites de jardins botaniques, etc.

Elle souhaitait laisser à sa descendance un livre de croissance personnelle qui laisserait un souvenir de son passage dans ce monde. Puis le projet a grossi, le fichier Word devenait trop lourd, alors elle a du scindé en deux. Lorsque ces deux fichiers sont devenus trop lourds, elle les a encore scindés en deux, pour se ramasser avec 9 tomes finalement !

La Covid-19 lui a procuré le temps nécessaire à l’aboutissement du projet. Elle a fait imprimer chacun des tomes en 25 copies et elle en garde 6 pour elle et sa descendance. Il en reste donc seulement 19 exemplaires de chacun à mettre en vente. Malheureusement, à cause de la Covid, elle ne peut effectuer de lancement pour le moment. De plus, les salons d’artisans que auxquelles elle participer cette année sont tous annulés. Toutefois, il sera possible de s’en procurer auprès d’elle ; ça peut faire de beaux cadeaux de Noël, même si ce sont des photos amateurs.

Les livres mesurent environ 6 ½ x 7 ½ et comptent en moyenne 170 pages chacun.Voici la liste des neufs tomes et de leurs sujets :

Tome 1 Savoir-être

Tome 2 La vie & la mort

Tome 3 Amour & haine, cœur et colère

Tome 4 Le monde, les amitiés & relations

Tome 5 La sagesse

Tome 6 Le bonheur & la souffrance

Tome 7 La confiance & la foi, la peur & l’échec

Tome 8 Le temps, les rêves, le chemin

Tome 9 L’écoute & la parole, le changement & le pardon, la pauvreté, les livres, la santé

Si vous souhaitez vous procurer un de ses tomes, vous pouvez contacter Mme Line Desmarais Letendre par courriel : letendre@sympatico.ca