Ham-Sud lance un appel d’offres en arts

Ham-Sud(RL) — Toujours désireuse d’encourager et de valoriser les arts sur son territoire, la municipalité d’Ham-Sud a lancé un appel aux artistes de sa communauté. En effet, s’inspirant d’un concept retrouvé dans une municipalité voisine, le conseil a adopté le projet voulant que des créateurs, résidents présentement ou natif du village, puissent soumettre une ou des œuvres au conseil. Après sélection, la municipalité se portera acquéreur au minimum, d’une œuvre produite. « L’an dernier, nous avions contribué à la semaine de la culture de l’organisme RAVIR, mais cette année avec la pandémie, il nous apparaissait plus difficile de nous y joindre. Or, disposant toujours d’une enveloppe budgétaire pour valoriser la culture dans la municipalité, le conseil a approuvé l’idée de lancer un petit concours, sous principe d’appels d’offres. Cela a pour objectif de se porter acquéreur d’une œuvre et de l’exposer au bureau municipal ou encore au centre communautaire. On sent d’ailleurs un bel engouement pour le projet, alors que nous avons déjà quelques propositions qui nous ont été soumises. », mentionna Mme Marie-Pier Dupuis, directrice générale et secrétaire-trésorière de la petite municipalité.

Le fonctionnement est simple, les gens ont jusqu’au 30 novembre prochain pour soumettre leurs œuvres et le coût de ventes de ceux-ci, par la suite une sélection sera faite par un comité qui soumettra sa recommandation au conseil pour l’approbation finale. Les artistes intéressés sont donc invités à déposer leur dossier par courriel à l’adresse suivante : dg@ham-sud.ca