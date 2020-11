Le pays de l’ardoise, un patrimoine unique !

Richmond - Il existe un pays unique, exceptionnel dans sa thématique. Et il a la chance depuis 30 ans d’avoir un musée qui explique en quoi il est si singulier. Pierre Bail, président fondateur du Musée de l’ardoise, à Richmond, invite les visiteurs à vivre une expérience immersive au cœur de cet univers culturel, passé et présent. Pour bonifier l’expérience, la Route de l’ardoise va bientôt mordre l’asphalte afin de faire connaître les joyaux de ce territoire.

« Ce nouveau projet, réalisé en collaboration avec le Bureau d’accueil du Pays de l’ardoise, s’adressera aux automobilistes d’ici et aux touristes, explique-t-il. Le Pays de l’ardoise regorge de points d’intérêt un peu partout sur son territoire d’environ 360 km2 à travers les municipalités de Richmond, Melbourne, Cleveland, Kingsbury et Ulverton. Ces localités sont les seules au pays où on peut se prévaloir d’une histoire, d’une architecture et d’un patrimoine liés à l’ardoise. On peut en voir dans différents endroits dans le monde, mais c’est de l’ardoise en provenance d’ici ! »

Différents circuits…

« Dès 2010, on a créé un circuit pédestre pour visiter notamment les maisons aux toits d’ardoises, poursuit Pierre Bail. On avait fait produire un audioguide, et quand la Covid est arrivée, on l’a mis en ligne. Puis on s’est dit : pourquoi ne pas créer une route de l’ardoise ? Différents circuits qui sillonneront les paysages, la rivière Saint-François, des points de vues méconnus, la réserve écologique de Kingsbury, les patrimoines historiques, architecturaux, ardoisiers, religieux, etc. Sans oublier des arrêts dans les attraits de l’agrotourisme, des produits du terroir, des vignobles… Concrètement, les excursionnistes se déplaceront dans leur voiture avec un “Guide de la route de l’ardoise” en format papier ou virtuelle (sur cellulaire). On y trouvera la carte du circuit avec des commentaires sur les points d’intérêts à découvrir. »

D’ailleurs, si certains ont des trésors cachés à faire connaître, n’hésitez pas à contacter les passionnés du musée ! On espère que tout sera prêt pour l’été 2021. Consultez leur riche programmation culturelle. Le seul musée consacré à l’ardoise au Canada offre différents événements de qualité.

facebook.com/centreardoise

centreardoise.ca