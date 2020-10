La Route des Artisans de Stoke 2020 en mode virtuel

Stoke – Dans la foulée des journées de la culture à la fin septembre, et considérant les mesures sanitaires contraignantes liées à la présente pandémie, le comité culturel de Stoke a décidé de créer une Route des Artistes et des Artisans en mode virtuel. L’objectif est de mettre en valeur les artistes et artisans de notre territoire, de découvrir leur démarche, leurs œuvres et leur processus de création.

Concrètement, Serge Durocher d’Intégrale Acoustique a passé plusieurs semaines à rencontrer une douzaine d’artistes de toutes disciplines sur le territoire de Stoke afin de réaliser de courts portraits. Ces capsules seront disponibles sur la page Facebook de la municipalité ainsi que sur www.stoke.ca depuis le du 25 septembre, à raison de 3 capsules par semaine, et ce pendant un mois.

La municipalité de Stoke a décidé d’investir en culture !

Depuis quelques mois, la municipalité de Stoke a formé un comité culturel, constitué d’artistes, de citoyens et d’élus. L’objectif de ce comité est de mettre en œuvre les actions qui découlent de la politique culturelle, pour faire rayonner la municipalité et offrir un cadre de vie encore plus attrayant aux stokoises et aux stokois.

Cette toute première politique culturelle, réalisée en partenariat avec le Conseil de la Culture de l’Estrie, a été lancée il y a environ 2 ans en même temps que la chanson « Les gens de chez nous » de Marie-Anne Catry (voir sur YouTube), une initiative servant de signature culturelle pour le village.

Notre communauté est riche en potentiel artistique, venez le découvrir par vous-même !