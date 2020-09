Saint-Camille – Les concerts de la Chapelle sont heureux de vous présenter, le samedi 26 septembre à 20 h, au Camillois, pour leur 4e et dernier concert de la saison 2020, leur Tête-à-tête aux chandelles avec Bach, offert en salle et en webdiffusion.

Mélisande McNabney, digne interprète de la 3e génération de clavecinistes de la famille Lagacé (notre famille « Bach » québécoise !), nous convie à un récital d’œuvre de Jean-Sébastien Bach et de son fils Carl-Philipp-Emanuel. De plus, elle interprétera ses propres fantaisies et improvisations inspirées d’œuvres de Carl-Philipp-Emanuel qui figureront d’ailleurs sur son prochain album à paraitre chez ATMA Classique et qui seront donc en primeur pour nous.

Musicienne très sollicitée, Mme McNabney sera soliste à trois concerts des Violons du Roy prévus cet automne. À Saint-Camille, elle jouera sur leur clavecin de type Mietke, de facture flamande particulièrement propice à la musique de Bach. Ce précieux instrument, acquis en janvier dernier, sera pour la première fois entendu comme instrument soliste. Avec une telle interprète au clavier et l’atmosphère intime propre à l’éclairage d’antan, les conditions seront optimales pour apprécier la riche palette des sonorités de cet instrument. Rappelons que la formule même de ce concert aux chandelles a reçu en 2019, l’appellation FOC (Fabrication d’origine camilloise), inspirée de celle créée par Fred Pellerin concitoyens de Saint-Élie-de-Caxton.

En salle et en webdiffusion

Le Centre le Camillois nous permet d’accueillir en salle jusqu’à 100 personnes dans le respect des règles de distanciation en vigueur. Toutefois, afin d’offrir à un plus grand nombre de mélomanes la chance d’assister à cet évènement musical, l’équipe d’experts en webdiffusion assurera la transmission simultanée de ce concert via internet. Ainsi, vous pourrez être des leurs dans le confort de votre foyer, où que vous soyez… au Québec et au-delà, avec une qualité d’image et de son irréprochable. Cette expérience en ligne sera accompagnée d’un clavardage animé par la claveciniste Mylène Bélanger, une occasion en or d’en savoir davantage sur le clavecin et le répertoire à l’écoute ! Il s’agira d’une 4e webdiffusion des concerts de la chapelle cette saison, une initiative soutenue par le programme Exploration et déploiement numérique du Conseil des arts et lettres du Québec et que le public apprécie, manifestement :

« Je viens de regarder votre magnifique concert. Quelle chance de vous avoir tous, dans mon écran ! » Colette Girard.

« Merci pour le beau Concert ! Excellente prise de son ! Et prise de vue ! Et musiciens ! » Marie Bouchard.

« La meilleure qualité audio des concerts ou récitals que j’ai entendus sur le web en confinement. » Jacques Nadeau.

C’est donc un rendez-vous, le samedi 26 septembre à 20 h, en ligne ou au centre le Camillois, 157 rue Miquelon, Saint-Camille.

La réservation de billets est recommandée afin de permettre à l’équipe d’assurer la mise en place de la salle conformément aux règles de distanciation prescrites. Lesconcertsdelachapelle.com ou Le Point de Vente : 1 855-550-7469 # 1.