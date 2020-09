2e édition de la semaine de la culture RAVIR dans les Sources

MRC des Sources (RL) - Le regroupement des artistes vivant en ruralité (RAVIR), tiendra sa deuxième édition de la semaine de la culture du 15 au 20 septembre prochain au travers le territoire de la MRC des Sources. Réparti sur cinq jours comparativement à sept l’an dernier, l’organisme épaulera autant de municipalités dans leurs programmations artistiques proposées sous le thème Les trouvailles des Sources. Ainsi le tout débutera sur les chapeaux de roues, alors que le mardi 15 septembre à 16 h se tiendra l’inauguration de la Halte Desjardins au cœur du village de Saint-Adrien. Il s’agira également d’un moment propice pour procéder à l’inauguration officielle de la nouvelle statue de bûcheron installée sur le site même de la halte, il y a de cela quelques semaines déjà. Rappelons que cette sculpture intitulée « La force du Travail» est une création de l’artiste Indra Singh et est faite entièrement de pièces métalliques recyclées. Une période « Micro Ouvert » d’artistes à La Meunerie suivra également ces présentations.

À noter que pizza et boissons seront disponibles sur place. Le lendemain, la municipalité de Saint-Camille accueillera à son tour les visiteurs dans les rues du village, alors que se déroulera de 14 à 17 h, une activité intitulée « Une maison qui marche ». Le tout se fera en présence d’une marionnette particulière de l’artiste Fanny Tousignant, déambulant librement dans les rues de la municipalité à la découverte du monde qui l’entoure. L’animation se transportera du côté de Danville le vendredi 18 septembre, alors qu’entre 14 h 30 et 16 h 30, une peinture collective sous le thème du rassemblement qui sera réalisé au Parc Smith par le Collectif en Arts visuels de Danville.

« Nous sommes très heureux de voir la diversification des activités et de constater l’engouement des municipalités participantes encore une fois cette année. Les gens sont invités à venir découvrir les villes et villages de notre MRC dans une formule artistique toute particulière. Parmi la gamme d’activité, mentionnons notamment le dévoilement d’une sculpture sur tronc d’arbre au 51 de la rue Crown à Danville le vendredi à 16 h 30. Lequel est un vestige laissé par la microrafale de 2019, qui avait lourdement fait chuter un arbre centenaire sur le toit de la résidence de l’endroit. Ce n’est là qu’un exemple tout simple des activités offertes. Bien que nous n’avons pas établi d’objectif au niveau de l’achalandage, il est cependant certain que nous espérons que les gens se déplacent en en grand nombres pour venir profiter de la semaine de la culture, le tout dans le respect des règles sanitaires établies bien entendu. » De relater M. Donald Mercier, président de l’organisme RAVIR.

Les municipalités de Saint-Georges-de-Windsor et Asbestos viendront tour à tour compléter la programmation le samedi et le dimanche avec respectivement un circuit extérieur de photographie dans le village et un rallye culturel à la découverte de sculpture. L’horaire complet des activités est disponible sur le site internet de l’organisme au www.ravir.ca.