Retour des spectacle en salle : un automne rassembleur et festif

Saint-Camille - Le P’tit Bonheur de Saint-Camille est heureux d’annoncer la reprise des spectacles en salle et d’accueillir à nouveau les passionnés de culture avec une programmation automnale diversifiée, où l’humour et le conte se joindront à la musique et à la chanson pour ravir petits et grands! Afin de permettre à un maximum de spectateurs de profiter en toute sécurité du contact privilégié avec les musiciens offert par une prestation live, les spectacles auront lieu au centre Le Camillois, sis en face du P’tit Bonheur. Plusieurs de ces prestations seront également webdiffusés en direct, grâce à leur équipe technique aguerrie pour qui offrir des spectacles en ligne avec une qualité de son et d’image exceptionnelle n’a plus aucun secret!

Quoi de mieux pour lancer la saison post-confinement que les mélodies enveloppantes de Marc Déry? Cet artiste chouchou du P’tit Bonheur nous offrira, le vendredi 25 septembre, les pièces de son 5e album solo, Atterrissage. Accompagné de son contrebassiste proposant ainsi un atterrissage en duo, Déry laisse place à sa propre voix et plonge en lui-même pour y puiser des constats qu’il livre sans filtre avec la langue imagée et vivante qu’on lui connait. Le P’tit Bonheur poursuit son rendez-vous annuelle avec l’humour de Réal Béland en Formule intime le samedi 10 octobre. Composé d’extraits de son 4e one-man- show, Faire semblant, ce spectacle révèlera, paradoxalement, une facette plus authentique de l’artiste. Le vendredi 23 octobre, c’est au tour du folk atmosphérique de Will Driving West de faire vibrer les murs du Camillois avec les pièces à la fois harmonieuses et énergiques de leurs 4 albums. Fier représentant de la vague montréalaise aux côtés de Patrick Watson, Half Moon Run et les Barr Brothers, ce groupe formé du tandem Andréa Bélanger-David Ratté s’invite avec un 3e musicien pour une soirée rythmée de sonorités tantôt planantes, tantôt épiques!

Le dimanche 1er novembre à 15h, les enfants sont à l’honneur avec la visite de Brimbelle sur le chemin des saveurs. Ce troisième spectacle de l’autrice-compositrice-interprète Guylaine Bouthillette, dont seront bientôt tirés un album et un film, invite les enfants et leurs parents à découvrir ceux et celles qui font pousser fruits et légumes et qui nous permettent de goûter les délices de la vie.

Enfin, le 6 novembre, le P’tit Bonheur reçoit pour la toute première fois le talentueux Tomás Jensen, auteur-compositeur-interprète montréalais. Globe-trotter d’origine argentine précurseur de la musique world en français au Québec, il nous transportera à travers mondes et styles musicaux en passant de la chanson au flamenco, de la salsa au reggae, et du français à l’espagnol et à l’anglais. De sa voix douce et chaude, il nous montrera de quoi Les Rêves sont faits.

Le P’tit Bonheur est également heureux d’annoncer qu’il se joindra à nouveau cet automne au festival Les jours sont contés en Estrie avec la présentation d’un spectacle de conte dont les détails seront dévoilés très bientôt conjointement par le P’tit Bonheur et par la Maison des arts de la parole, producteur de l’événement.

Un nouveau site web!Les billets pour ces spectacles sont en vente dès aujourd’hui sur la plateforme Lepointdevente.com à l’adresse suivante : https://lepointdevente.com/ q=Marc%20D%C3%A9ry&locality=1857&radius=100