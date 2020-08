Le Symposium des Arts de Danville propose un circuit artistique et culturel

Danville - Au cours du mois de juillet 2020, l’équipe du Symposium des arts de Danville a reçu de très bonnes nouvelles des gouvernements provincial et fédéral et de quelques partenaires (Caisse Desjardins des Sources, Ville de Danville, SADC des Sources), permettant, malgré l’annulation de l’évènement annuel, d’offrir un circuit artistique et culturel dans les rues de Danville mettant en valeur les artistes peintres, sculpteurs et musiciens de Danville et environs. « Le conseil d’administration du Symposium des arts de Danville, conscient des mesures sanitaires qu’imposent la pandémie de la COVID-19, propose une programmation sécuritaire sous forme de circuit extérieur, les 5 et 6 septembre 2020 » de préciser le président du conseil d’administration, Mario Morand.

« Le circuit mettra en valeur les galeries locales, des artistes de Danville, une œuvre collective, des activités musicales, un circuit patrimoniale et des démonstrations d’artistes. À cela s’ajoute de l’animation virtuelle via les médias sociaux et notre site web » de préciser la coordonnatrice de l’évènement, Isabelle Lodge. En fait, quatorze artistes dont sept de l’édition 2021, cinq musiciens et quatre galeries seront répartis sur une dizaine de site, pour la plupart extérieur, et ce durant les deux journées. Une occasion rêvée d’arpenter les rues de Danville au sein d’un circuit de moins d’un kilomètre et pour les amateurs d’histoire et de patrimoine bâti, un circuit patrimonial vous est offert par la Ville de Danville.

