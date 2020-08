Des spectacles gratuits dans le cadre de Windsor en Fête le 5 septembre

Windsor(RL) - La ville de Windsor se donnera un air de festif le samedi 5 septembre prochain, alors que se déroulera un après-midi de spectacles musicaux dans le stationnement de la piscine municipale. L’évènement, entièrement gratuit, intitulé « Windsor en Fête » est une initiative du chansonnier local bien connu Sébastien Labonté. Ce dernier épaulé des groupes Rodéo Drive Trio et Double Génération, viendront pousser quelques notes entre 13 h et 18 h aux spectateurs attendus sur place. « Comme la majorité des festivals sont annulés cette année, j’ai eu l’idée d’approcher la direction de la ville afin de leur proposer une formule spécialement adaptée et qui saurait respecter les directives de la santé publique. C’est donc avec l’appui de la ville de Windsor, ainsi que de plusieurs partenaires tels que : Terry Wilkins, agent Re/Max, la clinique dentaire Dre Nancy Béliveau, Provigo de Windsor, la pizzeria Le Tournesol, imprimerie Martineau ainsi que Monia Laramée infographiste, que nous avons pu concocter une programmation haute en couleur, rassemblant des artistes qui sauront faire voyager le public au travers du temps et de différents styles musicaux. » D’expliquer Sébastien Labonté.

Tel que le mentionnait l’idéateur du projet un peu plus haut, des mesures bien définies seront mises en place afin de s’assurer du respect des règles sanitaires et de la sécurité de tous. « Il est important de spécifier que des stations de lavage de mains seront présentes et que les gens devront obligatoirement porter le couvre-visage pour se rendre aux toilettes de la piscine qui seront mises à leurs dispositions. De plus, nous invitons la population à se présenter sur le site avec leurs chaises de parterres un peu avant 13 h, afin que notre équipe de bénévoles sur place puisse leur assigner l’une des 250 places maximum permises pour assister à l’évènement. » A-t-il poursuivi. C’est donc réparti par segments de prestations échelonnées sur les cinq heures de spectacles prévus, que les artistes se relaieront sur la petite scène mobile extérieure généreusement fournie par le bar le Capi10 du complexe sportif Sports CBA d’Asbestos.

À noter qu’aucun stationnement spécial ne sera aménagé pour l’évènement et les gens pourront se prévaloir des endroits autorisés par la règlementation municipale, en périphérie de l’aire des spectacles. Si le mauvais temps venait jouer les trouble-fête lors de cette journée, l’activité serait alors reportée au lendemain 6 septembre.