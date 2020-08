Un spectacle musical sur quai flottant sera présenté le 20 août aux Trois-Lacs

Actualités-l’étincelle (RL) - La municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick, en partenariat avec la ville d’Asbestos, est fière d’annoncer la présentation d’un spectacle musical tout à fait gratuit et pour le moins particulier, ce jeudi 20 août à compter de 20 h. En effet, la drummondvilloise, Stéphanie Bédard (Star académie, The Voice) sera de passage et transportera sa tournée La route des Lacs sur une scène flottante au cœur même du lac Trois-Lacs. Invitée à élaborer sur son spectacle la chanteuse mentionna « Ma salle de spectacle, c’est un lac. Ma scène, c’est un quai flottant. Mon décor, ce sont les étoiles et la lune. Ma nouvelle aventure, c’est la route des Lacs. » Cette dernière ajouta également « J’m’suis donc inspirée de mon spectacle déjà existant Jukebox, taillé sur mesure pour et par le public, que je trimballe partout au Québec depuis maintenant trois ans. J’vais à la rencontre des gens directement dans leur cour arrière ou dans leur salon pour partager avec eux le plaisir qu’on a à faire et à écouter de la musique, mais aussi à partager nos souvenirs reliés aux chansons choisies. » Avec ce concept de spectacle sur l’eau, c’est dans la cour de plusieurs riverains que la chanteuse et son guitariste offriront un spectacle haut en couleur et en originalité! Pouvait-on lire dans le communiqué de presse. À noter que les gens seront invités à voter et soumettre leurs choix parmi un répertoire de plus de 350 chansons Jukebox pour établir la composition du spectacle. À noter que pour les personnes ne disposant pas d’une résidence aux abords du lac, ces derniers pourront bénéficier des endroits suivants pour assister au spectacle :

· Le parc des 3 -Lacs sur le boulevard Nolin à St-Rémi

· Le grand terrain en face du 197, boul. Nolin à St-Rémi

· La plage de la descente des bateaux au Club Chasse et pêche Larochelle (231, rue Larochelle)

· À bord de leur embarcation sur le lac en face de la scène

Soulignons par ailleurs qu’une patrouille nautique sera sur place pour veiller à la sécurité de tous et que toutes les mesures sanitaires et de distanciation en vigueur devront être respectées.

Nous allons informer la population quand et où aller voter pour les chansons qui seront offertes durant le spectacle. C’est par le système Jukebox qui regroupe plus de 350 chansons, allant de Ray Charles à Marjo en passant par Céline Dion, Pink, Sting, que vous pourrez effectuer votre choix. Il ne vous restera plus qu’à attendre impatiemment avec vos invités et/ ou voisins l’arrivée des musiciens