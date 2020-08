L’exposition Dans l’univers de ReBel à la Galerie mp tresart

Durham-Sud - Depuis le 1er août jusqu’au 30 septembre se tient le solo Dans l’univers de ReBel. L’artiste professionnelle de Saint-Bruno est représentée en permanence à la Galerie mp tresart. Dans le cadre de cette exposition, elle y présente une trentaine d’œuvres récentes.

Voici quelques mots de ReBel : « Toujours aussi fascinée par la splendeur de mère Nature et ayant toujours cru que la terre n’était qu’un grain de sable dans le cosmos, je me plais à créer des mondes qui pourraient exister dans un espace parallèle ou encore à des millions d’années lumières de nous ou tout simplement aux confins de notre intérieur qui sait… J’aime imaginer des eaux en furies ou des cieux aux couleurs extravagantes traversés par des planètes translucides, des mondes qui se chevauchent. Air, terre, eau et feu s’y retrouvent encore, ce qui caractérise mon travail, et vous n’avez qu’à vous approcher de mes œuvres pour vous évader dans mes univers. »

Afin d’ajouter de la joie dans le cœur des gens en ces temps plus difficiles, ReBel tient à offrir une surprise à chaque visiteur. De plus, à l’achat d’une de ses œuvres, l’acquéreur recevra un autre cadeau ! Il s’agit d’une exposition à découvrir depuis le 1er août !

Parallèlement, se poursuit le collectif Du vert pour demain. Celui-ci invite le spectateur à réfléchir à la nature et aux enjeux environnementaux. Plus d’une cinquantaine d’œuvres vous attendent !

La galerie est située au Centre-du-Québec au 220 rue Hôtel-de-Ville à Durham-Sud. Les heures d’ouverture sont : vendredi : 19 h - 21 h, le samedi/dimanche : 11 h – 17 h et sur rendez-vous la semaine.