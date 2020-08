Effet V signe un autre succès avec 19 degrés de séparation

Danville(RL) - Le 18 juillet dernier se tenait un parcours artistique dans les rues de Danville, organisé par Théâtre Effet V en partenariat avec la ville de Danville. Intitulé 19 degrés de séparation, en référence à la covid-19, sept artistes locaux répartis en des points stratégiques de la municipalité, s’adonnaient à de courtes représentations extérieures d’environ sept minutes. Mme Lori Hazine Poisson, présidente de la compagnie théâtrale, accepta de nous dresser un bilan de cette journée particulière. « Nous sommes ravis que la température nous ait été clémente lors de cette journée ainsi que de tout l’engouement ayant entouré la réalisation de ce projet.

Cependant, nous avons malheureusement dû être dans l’obligation de limiter le nombre de participants à 54 personnes afin d’être en mesure de bien respecter les recommandations sanitaires de la santé publique. Le principe de l’activité était que de petits groupes variant entre 3 et 6 personnes circulaient à la marche au sein d’un parcours urbain préétabli, qui les amenait à un point désigné où un artiste leur offrait une courte prestation privée. Suite à cela des indications du prochain point de rencontre leur était donné, lequel se trouvait quelques minutes de marches tout au plus de l’endroit précédent. Ainsi le parcours s’étalonnait sur une période de 1 h 40 au total et les artistes auront livré 14 représentations chacun au cours de la journée. Nous estimons à plus de 90 % les participants provenant de Danville.

Certains d’entre eux nous ont même confié avoir découvert la municipalité sous une autre forme suite à l’activité » A-t elle mentionnée. Parmi les artistes qui étaient en prestations, nous retrouvions Line Blouin (arts visuels), Sylvie Desrosiers (autrice), Jean-François Léger (musicien), Richard Letendre (auteur et comédien, Daniel Pitre (historien), Véronique Turcotte [violoniste - chanteuse] ainsi que Patti Warnock (contes). Madame Hazine Poisson nous confia également que la clientèle de tous âges ayant vécu l’expérience se tardait déjà de participer à une nouvelle mouture d’un tel évènement. Toutefois, celle-ci précisa que rien n’est prévu en ce sens, mais que si tel en venait à se concrétiser, la formule se devrait alors assurément d’être revue, afin de bien l’adapter à un parcours qui risquerait peut-être cette fois de se faire à l’intérieur.