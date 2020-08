Miro en spectacle virtuel dans le cadre de la série meilleure en salle

Richmond - Nous espérons que vous profitez pleinement du bel été qui s'offre à nous malgré les circonstances extraordinaires. En attendant le retour officiel de nos activités, Le Centre d'art de Richmond et 16 autres salles du regroupement Réseau Centre ont décidé d’unir leurs forces afin d’offrir une série de 5 spectacles enregistrés EN SALLE, comme si vous y étiez.

Le troisième spectacle de cette série virtuelle aura lieu le 13 août à 20h30. Cette fois, nous vous proposons de découvrir l'excellent artiste rap-pop québécois Miro. La prestation sera filmée en direct au Vieux Bureau de Poste de Lévis.

Inspiré par des artistes comme Loud, FKJ et Les Louanges, Miro met à profit différents outils et procédés d’enregistrement pour créer un nouveau son bien à lui. Ce multi-instrumentiste de talent sort son violoncelle comme une carte secrète en spectacle pour créer des sonorités hors normes. Bref, Miro propose un spectacle riche et planant qui charme à coup sûr!

Les billets sont en vente dès maintenant!