Un Gala Reconnaissance virtuel pour la CCES

MRC des Sources (RL) - La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources, tiendra la seconde édition de son gala reconnaissance, lors d’une présentation diffusée en direct sur la page Facebook de l’organisme le jeudi 9 juillet prochain à compter de 19 h. Ainsi le comité organisateur et le conseil d’administration ont donc dû s’ajuster à la réalité imposée par la crise sanitaire de covid-19. Rappelons que cet événement bisannuel permet à la CCES de souligner l’innovation, le leadership et le travail acharné des entreprises, entrepreneurs et organisations sur le territoire de la MRC des Sources.

L’évènement initialement prévu le 3 avril 2020 regroupera donc une quinzaine de finalistes, lesquels avaient été dévoilés en mars dernier, qui seront répartis en trios au sein de cinq catégories de prix de la soirée. Ainsi, pour le volet Commerces et Services les nommés sont : La Microbrasserie Moulin 7, P. A. le prêt-à-manger ainsi que la Pharmacie Josée Fréchette.

Dans la catégorie Évènements et entreprises touristiques nous retrouvons le Centre O3, le Parc Régional du Mont-Ham, ainsi que le Slackfest. ABS Remorques, Ardobec et Microbrasserie Moulin 7 seront en lice dans la catégorie Industries Manufacturières, alors que Comptoir St-Vrac, l’essentiel des Travailleurs et P. A. le prêt-à-manger se retrouve quant à eux finalistes pour le prix Jeunes entreprises.

Finalement, dans la catégorie Fleuron Régional, l’entreprise lauréate sera sélectionnée parmi Le P’tit Bonheur de Saint-Camille, Les Transports ATD inc. ou la Microbrasserie Moulin 7. La CCES tient à souligner que la tenue de cet événement est possible grâce au soutien de ses partenaires annuels, soit : La MRC des Sources, la SADC des Sources, la Caisse Desjardins des Sources et Alliance Magnésium, lesquels remettront d’ailleurs un prix hommage chacun au cours de la soirée. À ces partenaires, viennent aussi s’ajouter Hydro-Québec et plusieurs autres commanditaires pour la réalisation de ce Gala Reconnaissance 2020.