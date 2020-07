Asbestos offrira des soirées Ciné-Parc à ses citoyens

Asbestos(RL) - Devant l’évidence que la municipalité ne pourra compter cette année sur les différents évènements extérieurs qui animent sa région, la ville d’Asbestos a décidé de pallier à la situation en organisant des soirées Ciné-Parc dans le stationnement de l’aréna Connie-Dion.

« Avec toutes les contraintes qu’entraine actuellement la pandémie de covid-19 et devant le fait que celles-ci ont tôt fait de rendre impossible la tenue de l’ensemble des évènements sur notre territoire cet été, tels que le Festival des Gourmands, le SlackFest et les fêtes de quartiers par exemple, la ville a récemment procédé à l’acquisition d’équipements, afin d’offrir gratuitement des projections de films en plein air à nos citoyens. La toute première soirée Ciné-Parc est prévue ce vendredi 3 juillet, mais comme certains délais existent présentement dans les livraisons de matériels, j’invite donc la population à consulter régulièrement le site internet de la ville, afin d’obtenir confirmation de la date ainsi que prendre connaissance de l’évolution et des derniers préparatifs en lien avec l’évènement. » D’expliquer M.Hugues Grimard, maire d’Asbestos.

Les achats d’un grand écran, d’un projecteur à haute résolution ainsi que d’un émetteur de bande FM pour la diffusion du son à l’intérieur des voitures, totalisent près de 7000 $, ceux-ci ont été rendus possible grâce à l’implication du gouvernement du Québec via son programme Fond régions et ruralité (FRR). Il s’agit en quelques sortes d’une réorganisation de plus grande envergure des populaires soirées de Cinéma extérieur organisées par la municipalité. Rappelons que celles-ci se tenaient l’an dernier sur le terrain de l’école la Passerelle situé au coin de la première avenue et du boulevard Simoneau, où des films ayant connu un succès populaire prenaient l’affiche au grand plaisir des personnes présentes.