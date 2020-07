Une initiative de Cœurs pour Dylan Girard et sa famille

Windsor(RL) - L’accident impliquant trois jeunes hommes de la région, survenu sur la route 143 dans la nuit du 14 juin dernier, aura laissé l’un deux, Dylan Girard, grièvement blessé. Interpellé par la cause et en guise de solidarité envers Dylan et sa famille, le tatoueur Fred Dubois du studio Dubwood Tattoo de la rue Saint-Georges à Windsor a tenu à s’impliquer en organisant une collecte de fonds le dimanche 21 juin dernier. « Je connais Dylan, car c’est un bon ami de « Raph » avec qui je partage le studio. (Raphaël Corriveau, ce dernier était également à bord du véhicule lors de la sortie de route).

Donc peu de temps après l’accident j’ai communiqué avec Marie-Josée, la mère de Dylan pour lui parler de mon projet de faire des tatouages de cœurs, afin d’amasser des fonds pour leur venir en aide et voir du même coup si j’avais son approbation. Dès qu’elle a accepté, j’ai lancé un évènement sur Facebook, afin que ceux et celles intéressés puissent réserver leur place rapidement. Si au départ je croyais rejoindre une vingtaine de personnes seulement avec le projet, ce fut plutôt près de 70 personnes qui ont défilé sur ma chaise lors de cette journée qui s’est étalée de 7 h 30 à 16 h. Le coût était de 75 $ et tous les profits, soit environ les 2/3 du montant, allaient directement à la cause. De plus, Jérémy Laroche s’est aussi joint au mouvement en produisant et en mettant en vente des autocollants de cœurs au coût de 15 $. Des gens du milieu sont également passés nous encourager, tout en laissant des dons généreusement recueillis par des bénévoles venus prêter main forte, tels que Patricia Boisvert entre autre, qui fut l’une des premières intervenantes sur les lieux de l’accident. »

Globalement c’est plus de 4000 $ qui fut remis à la famille Girard pour les soutenir et les aider un peu plus au quotidien. » De commenter, M. Dubois. Ce dernier nous confia qu’il reçoit d’ailleurs encore des demandes de la part de gens voulant se faire tatouer un cœur. De plus, un fait particulièrement intéressant à souligner est que bon nombre de personnes ayant répondu à l’appel de l’artiste ne connaissaient pas personnellement Dylan ou la famille Girard, mais avait été activement touché par l’initiative et l’état de santé du jeune homme.