Contribution de 2000 $ à la campagne Je suis aidant culturel

Asbestos(RL) - Interpellé par les impacts et conséquences liés au coronavirus sur les habitudes culturelles et sociales des citoyens de sa région, ainsi que soucieux de la santé et le bien être des ainées affectées par l’isolement lors de cette période, la MRC des Sources a pris la décision de contribuer pour une somme totalisant 2000 $ à la campagne de financement participative Je suis aidant culturel. Cette campagne lancée officiellement le 1er juin dernier sur la plateforme web LA RUCHE ESTRIE, a pour but premier de réaliser des prestations culturelles aux aînés vivant en résidence dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François, tout en soutenant par le fait même les travailleurs du milieu culturel qui ont aussi souffert de pertes de revenus en raison de l’arrêt des activités. Donc par sa participation dans le projet, la MRC des Sources souhaite aussi soutenir les travailleurs culturels dans cette période plus aride. « La culture fait partie intégrante de l’âme de notre territoire. Les citoyens de la MRC sont habitués à y avoir accès facilement. En contribuant au projet, Je suis aidant culturel, on conserve ce lien de proximité entre les citoyens et les artistes », mentionne M. Pierre Therrien, maire de Saint-Adrien et responsable des dossiers culturels pour le conseil de la MRC des Sources.

Les fonds amassés serviront donc à offrir des prestations artistiques diversifiées à l’aide de différents canaux de diffusion, l’achat d’outils technologiques comme les tablettes est aussi envisagé. Cela permettra ainsi aux aînés qui n’en possèdent pas d’avoir accès au moment de bonheur et aux contenus de qualité qui leur sont présentés.

La MRC des Sources invite les citoyens qui en ont les moyens à contribuer à la campagne. Chaque don est une marque de reconnaissance envers le travail exceptionnel de nos artistes locaux et les encourage à produire malgré l’incertitude des prochains jours. Contribuer à la campagne Je suis aidant culturel c’est dire à tous nos ainés « nous sommes avec vous, on ne vous laisse pas tomber » pouvait-on lire dans le communiqué officiel émanant des bureaux de la Municipalité régionale de comté.