Réouverture de la Galerie mp tresart depuis le 5 juin

Durham-Sud - La Galerie mp tresart située à Durham-Sud au Centre-du-Québec est heureuse d’annoncer à la population sa réouverture. En effet, depuis le 5 juin, la galerie d’art a reprit ses heures habituelles.

Pour souligner ces moments de grande joie, la propriétaire a décidé d’en mettre plein la vue aux visiteurs grâce aux nouvelles entrées colorées ! Dès les premiers pas, en arrivant par le stationnement ou par le trottoir avant, le public pourra admirer les dalles multicolores aux couleurs éclatantes.

Ce projet de peinturer plus de 1000 dalles de dimension 13 x 14 cm a été réalisé par Mélanie Poirier et Myriam Bussière durant la période de confinement dû à la COVID-19. Après avoir créé les deux murales (True Love et Histoires sans fin) ce printemps, est né l’idée de rendre l’expérience à la Galerie mp tresart encore plus inspirante en égayant du premier coup d’œil.

Jusqu’au 30 juin, le public aura le privilège de découvrir l’exposition collective Je vibre au tempo de… organisée dans le cadre du lancement de livre Je vibre au tempo de... D’ailleurs, ce magnifique recueil de poésie/arts visuels réunissant 90 créateurs est disponible à la Galerie mp tresart.

Les heures d’ouverture de la galerie sont : vendredi 19 h – 21 h, samedi/dimanche 11 h – 17 h et sur rendez-vous sur semaine. Pour plus de détails, visitez le site Web : galeriemptresart.com