Les arts vivants : le cœur du Québec se remet à battre

Richmond — En raison des circonstances actuelles, le milieu des arts vivants a été mis sur pause. En attendant la relance du secteur culturel, 17 diffuseurs de Réseau Centre, dont Le Centre d’art de Richmond, ont décidé d’unir leurs forces afin d’offrir aux spectateurs une série de 5 spectacles enregistrés dans différentes salles du Réseau. Ces captations seront ensuite diffusées sur une plateforme en ligne. Ainsi, les amateurs de musique pourront assister virtuellement à un spectacle de qualité professionnelle à un prix abordable, tourné en salle.

Le premier spectacle de la série virtuelle Meilleur en SALLE se déroulera le 20 juin à 20 h 30 et mettra en vedette le populaire septuor Bears of Legend, dont la réputation n’est plus à faire. Considéré comme un des collectifs les plus actifs et énergiques sur la scène québécoise, les Bears livrent un mélange unique et frissonnant de folk, de musique classique et de rock progressif autour d’une poésie à la fois imagée et mystérieuse. Ils présenteront un spectacle inédit tiré de leur premier album, Good Morning Motherland. La captation vidéo de cet événement se déroulera au Moulin Michel de Gentilly, situé à Bécancour. Les intéressés pourront se procurer des billets au centredartderichmond.ca dès l’annonce officielle.

Propulsée par Réseau Centre, cette initiative a comme objectifs de maintenir le lien entre les artistes et le public et de favoriser le redémarrage des activités des salles de spectacle. Le Centre d’art de Richmond et les 16 autres diffuseurs du projet annonceront les autres spectacles prévus sous peu. Réseau Centre est un regroupement de 23 diffuseurs de spectacles répartis dans 6 régions du Québec : la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, l’Estrie, la Mauricie et la Montérégie. Plus de détails vous seront transmis dans les prochaines semaines.

Source : Le Centre d’art de Richmond