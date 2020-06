« Je suis aidant culturel » : la campagne de financement se poursuit

Saint-Camille(RL) —Le 1er juin dernier débutait une campagne de financement participative sur la plateforme web LA RUCHE ESTRIE, qui a pour nom ¨Je suis aidant culturel¨. Piloté par Le P’tit Bonheur de Saint-Camille, ce projet mobilisateur regroupant un grand nombre d’intervenants ; telle que la MRC des Sources, la MRC du Val-Saint-François, ainsi que le HUB des Sources, a pour objectif de recueillir une somme de 10 000 dollars. Cet argent servira à permettre l’organisation et la livraison de prestations culturelles aux aînés vivant en résidence, et ce, dans les deux MRC ci-haut mentionnées. « … ce sont plus de 9 000 personnes de 65 ans et plus qui se trouvent ébranlées par la nouvelle réalité d’être confinées. Cette situation brise leur routine, les empêche de se divertir, les isole et peut générer de l’anxiété. Les dons reçus pendant la campagne permettront donc d’offrir un baume aux aînés en résidence. Spectacle d’humour ou de danse, lecture d’un poème, livraison d’une chanson : il y en aura pour tous les goûts ! Tout cela se fera selon les règles sécuritaires et sanitaires les plus strictes. » Pouvait-on lire par voie de communiqué officiel. Ces petites prestations offertes en personnes ou en versions numériques seront d’une durée approximative de 45 minutes chacune et seront réalisées principalement par des artistes, entreprises et/ou organismes de la région. Cela permettra donc, non seulement d’accompagner et divertir la clientèle, mais également d’offrir du travail à des artistes qui en ont bien besoin en ces temps de pandémie. « Nous travaillons à favoriser la participation sociale des aînés, par les arts et la culture. Ce sont des moyens de plus en plus reconnus pour améliorer la santé et le bien-être global » affirme Marie Dion, coordonnatrice de Culture aux aînés, qui chapeaute le projet.

Pierre-Philippe Côté, auteur-compositeur et interprète de la MRC de Sources, s’est montré d’ailleurs très enthousiaste : « J’ai eu la chance d’aller jouer dernièrement pour les aînés de la résidence La Corvée à Saint-Camille ! C’était génial de voir le sourire sur leur visage ! On (les artistes) est là pour leur apporter un moment de réconfort et d’humanité et je crois que ça fait son chemin. »

À noter que tous les artistes ou entreprises culturelles intéressés à soumettre un projet, ces derniers peuvent le faire avant le 14 juin 2020. Les projets qui mettent de l’avant la participation des aînés seront priorisés. En date du 9 juin 2020, plus de 34 % de l’objectif initial était déjà atteint. Cependant, il ne reste qu’une dizaine de jours environ pour participer à la campagne de financement et à la mise sur pied de ce projet novateur. Pour contribuer ou obtenir plus de détails, on consulte l’adresse https://laruchequebec.com/projet/suis-aidant-culturel-7149/ .