Le ROC de l’Estrie et les CDC de l’Estrie présentent le talk-chaud : Un portrait du milieu social estrien

Estrie - La crise de la COVID-19 affecte toutes les sphères de nos vies! La distanciation physique et le confinement contraignent les organisations à modifier leurs façons de faire, voir même de fonctionner. Malheureusement, les solutions ne sont pas toujours simples à appliquer et les impacts sur le tissu social émergent à plusieurs niveaux.

Face à cette problématique, le Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie et les Corporation de développement communautaire (CDC) de l’Estrie ont décidé d’organiser une grande rencontre de partenaires sous la forme d’un talk-show afin de faire un premier portrait de la situation en Estrie et de dégager des enjeux et des défis vécus sur nos territoires.

Ce sera une rencontre dynamique où nos invité.e.s proposeront un diagnostic de différents secteurs d’activités en lien avec l’action collective et la participation citoyenne dans leur secteur. Ils et elles nous parleront brièvement de leur milieu avant la crise, pendant la crise et tenteront d'émettre, dans la mesure du possible, des hypothèses pour la sortie de crise.

La CDC des Sources est fière de vous convier à ce rendez-vous régional. Nous y discuterons action communautaire autonome, culture, sport et loisirs, économie sociale et environnement. Que vous proveniez d’un de ces milieux ou encore du milieu de la santé, scolaire, municipal, politique, économique, les constats relevés lors de l’événement créeront des liens avec vos propres défis et nourriront assurément les réflexions de notre communauté face à cette situation exceptionnelle!

Pour plus d’information : https://www.facebook.com/events/697693607722980/

Pour assister à l’événement : https://us02web.zoom.us/j/86428774092