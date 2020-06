Le Symposium des Arts de Danville reporte sa 22e édition

Danville(RL) —Le conseil d’administration du symposium des Arts de Danville, annonce avoir pris la décision de reporter sa 22e édition à l’an prochain, elle qui était initialement prévue du 4 au 7 septembre prochain. Ainsi, c’est suite à une réunion extraordinaire du conseil tenu le 26 mai dernier que le tout fût finalement officialisé. Il faut dire que l’interdiction de rassemblement toujours en vigueur, la distanciation sociale ainsi que les nombreuses consignes de la santé publique, bien que légitimes, rendaient difficile de présenter un évènement à la hauteur des attentes du public que des artistes présents. « Nous préférons nous préparer pour une édition réussie en 2021 et observer attentivement l’évolution de la COVID-19. En un an, il est envisageable de penser que cette épidémie soit derrière nous ou sous contrôle. Conséquemment, les contraintes seront moindres et les meilleures pratiques auront été répertoriées et intégrées à notre programmation » de préciser le président du conseil d’administration, M. Mario Morand.

Les artistes qui étaient présentement inscrits réitèrent leurs présences pour l’an prochain et des pourparlers sont en cours auprès des partenaires financiers, afin d’obtenir un support pour la transition vers l’édition de 2021 et les subséquentes. Mme Isabelle Lodge, coordonnatrice de l’évènement, maintient le contact avec différents organismes pour développer des liens virtuels avec les amis du Symposium afin de maintenir leur intérêt. « Nous sommes confrontés avec d’importants défis au niveau de la programmation. La qualité des exposants se confirme par la réponse positive des artistes. La diversification et la convivialité sont notre marque de commerce et les attentes sont élevées à ce niveau. Nous entendons être au rendez-vous et livrer une 22e édition, en 2021, qui sera inoubliable », a-t-elle précisé.