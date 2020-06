Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier s’activent à ouvrir de nouveau au public

Valcourt – Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier et le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier sont heureux de pouvoir ouvrir leurs portes très bientôt grâce aux nouvelles annonces communiquées, le vendredi 22 mai, par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Les détails sur les façons de faire suivront sous peu.

Au Centre culturel Yvonne L. Bombardier, la Bibliothèque offrira un service de prêt sans contact dès le mercredi 3 juin. Les abonnés pourront récupérer les livres réservés à l’entrée de l’institution les mercredis, jeudis et vendredis, de 10 h à 17 h. Ils pourront également rapporter leurs emprunts au même endroit et selon le même horaire. La chute à livres extérieure, quant à elle, ne sera pas disponible, étant donné des travaux liés au stationnement. Il est à noter que tous les livres empruntés seront traités de manière sécuritaire par les employés, incluant une période de quarantaine de 72 heures. Le centre d’exposition, pour sa part, ouvrira à compter du 23 juin. Il sera possible d’y voir ou revoir l’exposition Le cycle de la vie.

Du côté du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier, celui-ci ouvrira ses portes dès le 22 juin. L’équipe vous prépare actuellement une expérience de visite des plus stimulantes, tout en respectant les directives de la Santé publique pour les musées et bibliothèques. La toute nouvelle exposition Confortable? Testez vos transports ouvrira également ses portes au même moment. Pour mieux connaître les attentes du public, le Musée, en collaboration avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, vous invite à participer à un sondage en visitant la page Facebook d’une des deux institutions d’ici le 7 juin.

La santé et la sécurité de leurs employés, de leurs clients ainsi que celles de leurs proches sont leur priorité. Afin de les protéger en cette période de pandémie, le Musée et le Centre culturel mettent en place un plan d’intervention complet regroupant plusieurs mesures de prévention et de contrôle des risques d’infection à la COVID-19, le tout en conformité avec les recommandations de la Santé publique.