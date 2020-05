Shipton Mort ou Vif  : Une fiction pour redécouvrir notre véritable histoire

Danville (RL) - Quelle belle idée que de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’ancien Canton de Shipton au travers un documentaire romancé, mais basé sur des faits véridiques et avec des personnages ayant véritablement existé. C’est ce que la compagnie théâtrale Effet V située à Danville a récemment produit. Cette histoire conçue en préenregistrements audio de style baladodiffusion est d’une durée totale de plus de 71 minutes et est répartie en cinq épisodes. L’action nous ramène à la toute fin des années 1700 où le Bas-Canada était sujet de guerre territorial entre les Britanniques et la France. Un impressionnant travail de recherche de la part des auteurs nous amène à retracer l’histoire de Shipton (premier canton au sein des Cantons de l’Est à avoir été développé), à travers un procès fictif, mais dont les conséquences furent pour autant bien réelles.

En tout, ce sont plus d’une trentaine de personnes qui ont œuvré d’une manière ou d’une autre sur le projet. Pour Mme Lori Hazine-Poisson, productrice, directrice artistique et comédienne, il s’agit d’un travail de longue haleine partagé avec ses complices, l’auteur et comédien Richard Letendre ainsi que Jean-François Léger, compositeur et directeur du Studio Cleveland, endroit où les enregistrements du balado ont été complétés. «

Comme nous aimons beaucoup l’histoire, il était important pour nous que la population connaisse bien les racines de leur région. Donc les bases en écritures avaient débuté il y a déjà plus d’une année. Nous sommes fiers et heureux d’avoir pu compter sur le travail exceptionnel de l’ensemble des comédiens et participants ainsi que sur l’appui de la MRC des Sources, la SADC des Sources et bien entendu la radio CJAN qui nous offre une nouvelle plateforme de diffusion fort importante. » De nous confier la productrice. À noter qu’il est toujours possible d’écouter la série Shipton Mort ou Vif en visitant le site de la station radiophonique au : cjan.media/balado.