Un été sans événement au Parc Marie Victorin, mais pas sans fleurs!

Kingsey Falls – Dans un souci de santé publique, et tel que demandé par le gouvernement, le Parc Marie-Victorin se voit contraint d’annuler tous les événements de la saison estivale 2020, et ce, jusqu’au 31 août… Mais tient à semer de l’espoir!

L’été se dépouille de ses événements



À l’instar des annulations annoncées récemment dans le milieu événementiel, le Parc Marie-Victorin joint sa voix et confirme le report en 2021 de ces événements publics. Partie remise donc pour le traditionnel Souper homards qui réunissait 550 convives, le Relais pour la vie, la grande marche de la MRC d’Arthabaska au profit de la recherche contre le cancer, le Salon des antiquaires qui rassemble 3000 amateurs d’antiquités et les grands rendez-vous horticoles : le grand Bal des pivoines et l’exposition de Bonsaïs.

« Malgré l’annulation de ces événements, le Parc Marie-Victorin est confiant d’accueillir des visiteurs dans ses jardins au cours de l’été », a déclaré la directrice générale Geneviève Destroismaisons. Le Parc envisage une ouverture de saison pour faire profiter de ses grands espaces inspirants, avec ses fleurs, ses mosaïcultures et ses jardins thématiques. En concordance avec les directives gouvernementales, et en se conformant aux exigences de distanciation sociale, le Parc Marie-Victorin travaille afin d’adapter son offre pour l’été. « Malgré cette période difficile pour tous et qui touche aussi le secteur touristique, nous gardons espoir d’un bel été à venir, qui offrira la chance à la clientèle de venir profiter des 5 kilomètres de sentiers, admirer les décors enchanteurs et, disons-le, de pouvoir aussi changer d’air! » d’ajouter la directrice.

Saviez-vous que le Parc produisait ses propres fleurs?

En effet, les serres de production du Parc produisent les plantes nécessaires à la confection des mosaïcultures 3D, les fleurs annuelles qui garnissent les conceptions florales du Parc Marie-Victorin et aussi légumes et fines herbes qui jalonnent les jardins thématiques. À chaque printemps, l’organisme accueille aussi le grand public pour offrir fleurs et conseils! Cette année ne fera finalement pas exception, puisque les jardineries ont été ajoutées à la liste des services autorisés. De belles nouvelles pour vos platebandes…

Grande nouveauté

Compte tenu du contexte actuel, le Parc Marie-Victorin s’est rapidement mis en mode créativité afin de transformer ces moments plus difficiles en occasion. D’où est venue la création d’une plate-forme d’achat en ligne pour les végétaux en vente aux Serres du Parc : www.serresduparc.com . Un beau geste pour la promotion de l’achat local! N’hésitez pas à aller visiter le site et faire vos achats en ligne. Même qu’un nouveau service de livraison est offert.

« Le Parc Marie-Victorin poursuit donc sa mission en semant de l’espoir dans le cœur et la cour des gens »,

a déclaré Geneviève Destroismaisons, directrice générale du Parc Marie-Victorin, à pied d’œuvre avec son équipe pour fleurir votre été!