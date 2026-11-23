Richmond — « Quel petit pas de plus pouvons-nous faire pour renforcer nos actions collectives en faveur des enfants et des familles du Val-Saint-François ? » C’est l’une des questions que s’est posées une trentaine de personnes engagées lors de l’activité « Agir grand avec les parents », qui s’est tenue le 5 novembre dernier à Valcourt.

Parents, personnel de CPE et du milieu scolaire, intervenant.e.s communautaires, membres du personnel du milieu de la santé et élu.e.s municipaux ont répondu présents à cette activité organisée par ValFamille, Santé Québec Estrie — CHUS et le Collectif estrien 0-5 ans.

Une participation diversifiée qui réjouit la coordonnatrice de ValFamille, Séverine Cassier. « Voir des actrices et des acteurs de tous les horizons se mobiliser ainsi, un soir de semaine, témoigne d’une réelle volonté de travailler ensemble pour le bien-être des jeunes et des familles », souligne-t-elle.

La rencontre misait sur l’intelligence collective à travers différentes tables de travail. L’objectif : partager sur les réalités et les défis des milieux qui soutiennent les familles (écoles, municipalités, organismes, services de garde, etc.).

« La démarche nous a permis de faire émerger des changements, parfois simples, que nous pouvons intégrer à nos pratiques et à nos façons de faire », se réjouit Séverine Cassier.

« Cette activité de réflexion marquait un jalon important, mais le mouvement ne s’arrête pas là », ajoute-t-elle.

ValFamille a participé le 17 novembre à la rencontre « Agir grand avec les parents » organisée par le Collectif estrien 0-5 ans et R3USSIR. Une journée de réflexion, d’inspiration et de mobilisation visant à renforcer collectivement le soutien à la parentalité en Estrie.

Rappelons que ValFamille relie les acteurs autour des enjeux qui concernent les enfants, les jeunes et les familles du Val-Saint-François, afin qu’ils grandissent dans des milieux leur permettant de développer leur bien-être, de réussir leur parcours éducatif et d’atteindre leur plein potentiel.