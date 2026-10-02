Une Foire aux activités pour découvrir, rencontrer et célébrer la communauté

Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux, en collaboration avec le Comité d’accueil de la Ville de Windsor et de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, invite toute la population à participer à la Foire aux activités, qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2026, de 10 h à 15 h, à l’école secondaire du Tournesol à Windsor, par l’entrée des élèves.

Gratuite et ouverte à tous, cette journée permettra de découvrir, en un même lieu, les nombreux organismes, commerces, entreprises, services et partenaires qui contribuent au dynamisme de Windsor et de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Que l’on habite la région depuis longtemps ou que l’on vienne tout juste de s’y établir, la Foire se veut avant tout un lieu de rencontres et de découvertes. Les visiteurs pourront circuler parmi les kiosques, échanger avec les exposants, mieux connaître les ressources disponibles et découvrir différentes activités et possibilités de participation à la vie de leur communauté.

Les kiosques seront accessibles dès 10 h et le mot d’ouverture sera présenté à 10 h 15. Plusieurs activités viendront ensuite ponctuer la journée.

La musique sera notamment au rendez-vous avec deux prestations des Jeunes musiciens du monde.

Un moment particulier sera également consacré à la reconnaissance de l’apport des nouveaux arrivants issus de l’immigration à notre communauté. Une vidéo-témoignage permettra de faire connaître certaines de ces personnes, leur parcours ainsi que leur contribution à la vie de notre milieu.

La programmation se poursuivra avec un atelier participatif de djembé, au cours duquel les visiteurs seront invités à faire eux-mêmes l’essai des percussions. Une occasion de découvrir cet instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest dans une ambiance conviviale et rassembleuse.

Si la Foire s’adresse à toute la population, une attention particulière sera accordée aux personnes nouvellement établies à Windsor et à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Les nouveaux résidents et nouveaux arrivants qui se sont établis à Windsor ou à Saint-François-Xavier-de-Brompton entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026 et qui se sont inscrits préalablement pourront recevoir une pochette d’accueil préparée spécialement pour eux.

Cette pochette vise à leur souhaiter la bienvenue et à faciliter la découverte de leur nouveau milieu de vie. Elle comprendra différents outils d’information sur les services et les ressources disponibles ainsi que des cadeaux, des rabais et des offres permettant de découvrir des activités, des commerces et d’autres attraits locaux.

Cette activité est rendue possible grâce à la contribution financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, de la Ville de Windsor, de la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.