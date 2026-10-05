Une initiative de sensibilisation à Ham-Sud

Une activité café-rencontre sur le sujet de la maltraitance envers les aînés s’est déroulée au centre communautaire de Ham-Sud le jeudi 17 septembre dernier.

Wotton — Une activité café-rencontre sur le sujet de la maltraitance envers les aînés s’est déroulée au centre communautaire de Ham-Sud le jeudi 17 septembre dernier.

L’activité gratuite organisée par le comité bientraitance de la Table de concertation des Sources, chapeauté par l’organisme Culture aux ainés, aura permis de réunir près d’une quinzaine de personnes de 9 h à 11 h, afin d’échanger sur le sujet, de participer à des jeux et ateliers et de rencontrer des acteurs du milieu.

De ce fait, la sergente Stéphanie Lemay, coordonnatrice locale en police de proximité pour le poste des Sources, s’est rendue sur place afin d’épauler l’organisatrice communautaire Katherine Hébert-Méthé dans cette démarche de sensibilisation et échanger du même coup avec les gens, répondre aux questions, démystifier les différents types de maltraitance et remettre le tout en contexte selon les situations données.

Il est à noter que les personnes présentes ont aussi eu la chance de contempler le travail de l’artiste en arts visuels de la région, Mme Line Blouin, qui est venue présenter sa toile « Mère-Veillante » et tout le processus créatif qui a mené à cette réalisation créée tout spécialement pour l’exposition collective itinérante intitulée « Bientraitance ».

Une récidive de cette activité gratuite de Cafés-rencontres aura lieu le 6 octobre prochain entre 13 h et 16 h, du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille.