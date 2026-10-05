Une initiative de sensibilisation à Ham-Sud
Wotton — Une activité café-rencontre sur le sujet de la maltraitance envers les aînés s’est déroulée au centre communautaire de Ham-Sud le jeudi 17 septembre dernier.
L’activité gratuite organisée par le comité bientraitance de la Table de concertation des Sources, chapeauté par l’organisme Culture aux ainés, aura permis de réunir près d’une quinzaine de personnes de 9 h à 11 h, afin d’échanger sur le sujet, de participer à des jeux et ateliers et de rencontrer des acteurs du milieu.
De ce fait, la sergente Stéphanie Lemay, coordonnatrice locale en police de proximité pour le poste des Sources, s’est rendue sur place afin d’épauler l’organisatrice communautaire Katherine Hébert-Méthé dans cette démarche de sensibilisation et échanger du même coup avec les gens, répondre aux questions, démystifier les différents types de maltraitance et remettre le tout en contexte selon les situations données.
Il est à noter que les personnes présentes ont aussi eu la chance de contempler le travail de l’artiste en arts visuels de la région, Mme Line Blouin, qui est venue présenter sa toile « Mère-Veillante » et tout le processus créatif qui a mené à cette réalisation créée tout spécialement pour l’exposition collective itinérante intitulée « Bientraitance ».
Une récidive de cette activité gratuite de Cafés-rencontres aura lieu le 6 octobre prochain entre 13 h et 16 h, du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Une Foire aux activités pour découvrir, rencontrer et célébrer la communauté
Windsor – La Maison de la famille Les Arbrisseaux, en collaboration avec le Comité d’accueil de la Ville de Windsor et de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, invite toute la population à participer à la Foire aux activités, qui se tiendra le dimanche 4 octobre 2026, de 10 h à 15 h, à l’école secondaire du Tournesol ...LIRE LA SUITE
Quatrième « Journée poutine cochonne » du Porc des Roy au profit de l’ACFA
Danville — Le samedi 19 septembre prochain, la quatrième édition de la Journée poutine cochonne sera organisée par la Boucherie à la Ferme Le Porc des Roy en collaboration avec de nombreux partenaires, y compris les éleveurs de porcs de l’Estrie. Cet événement thématique a pour but de recueillir des fonds pour l’organisme « au ...LIRE LA SUITE
Retour des tirages au profit du Centre de répit Théo Vallières
Windsor — Le Centre de répit Théo Vallières est actuellement en campagne de financement. Dans ce sens, l’organisme lance une série de dix tirages qui débutera le 1 er octobre. Les billets, vendus au coût de 60 $ l’unité, sont valides pour dix tirages. Au total, seulement 400 billets ont été mis en circulation. Chaque tirage met en ...LIRE LA SUITE