Courir en habit de pompier pour la cause des grands brûlés

Saint-Claude — Pompier à Saint-Claude, Jay Pellerin, 21 ans, prendra part à une course à relais au bénéfice des grands brûlés du Québec.

Le Relais des pompiers est une course à relais caritative organisée du 11 au 14 septembre 2026. Pas moins de 106 pompiers parcourent des segments d’environ 4 km en équipement complet (pesant plus de 60 livres), de Montréal à Québec, en passant notamment par Sherbrooke, par Windsor et par Richmond, afin d’amasser des fonds pour la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Chaque pompier court vêtu de son habit de combat complet, incluant l’appareil respiratoire et le masque.

« Je dois amasser des fonds pour la cause des grands brûlés. Je vais courir à Kingsey Falls. Pour ma part, je vais y participer le 13 septembre », confirme le pompier qui habite à Val-des-Sources.

Tous les fonds amassés sont versés à la Fondation des pompiers du Québec pour soutenir la réadaptation et l’aide aux personnes victimes de brûlures graves.

À 8 h 08, le 11 septembre 2001, les pilotes du vol 85 de Korean Air ont transmis par messagerie texte le code d’urgence « HJK » (signifiant une alerte de détournement), ce qui a provoqué une mobilisation des autorités au moment où les États-Unis subissaient les attentats terroristes. C’est à ce moment, le 11 septembre 2026, que le coup de départ du relais sera donné.

« C’est très significatif pour nous », insiste le jeune pompier.

Les 106 pompiers s’élanceront donc sur 90 parcours depuis l’Unité des grands brûlés de Montréal.

En relais, pas à pas, souffle après souffle, ils parcourront le Québec pendant quatre jours pour finalement rejoindre l’Unité des grands brûlés de Québec.

Pour ce faire, il doit s’entraîner. « Ce n’est pas évident. Dans la préparation, nous sommes accompagnés. Nous avons des personnes-ressources. Ça demande beaucoup de rigueur et d’entraînement. Il y a beaucoup de cardio et de connaissance de soi-même. Nous ne voulons pas faire des coups de chaleur. Ça demande un trois jours par semaine d’entraînement, plus le gym », de dire celui qui est charpentier-menuisier dans la vie de tous les jours. Personnellement, il devait amasser une somme de 1500 $. Au total, l’activité de financement doit rapporter près de 150 000 $. « Je suis rendu à 2400 $. J’ai un gros commanditaire : Alain Lemaire et Cascades. La fromagerie Proulx me soutient. Ce sont mes plus gros donateurs », souligne M. Pellerin, en mentionnant aussi Desjardins et Dräger.

En fait, il souhaite devenir pompier à temps plein. « C’est mon objectif de vie. Quand je fais ça, je n’ai pas l’impression de travailler. Aider les autres, c’est naturel pour moi », affirme-t-il. Les gens qui veulent soutenir financièrement le projet de Jay Pellerin peuvent le faire en se rendant sur sa page Facebook. Il est également possible d’aller directement sur le site du relais des pompiers. Des affiches à la fromagerie Proulx sont visibles; elles comportent un code QR.