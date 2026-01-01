Le Cercle de Fermières Danville tiendra son exposition annuelle les 24 et 25 avril

Danville — Le local Mgr Thibault de Danville sera le cadre de l’exposition des créations artisanales réalisées par les membres du Cercle des Fermières de ce lieu.

L’organisme, qui en est à sa 89e année d’existence, présentera au public qui se déplaceront du côté de la grande salle du bâtiment situé au 51 de la rue Cleveland, une kyrielle de réalisations alliant naturellement le tissage aux prouesses de divers types d’artisanats.

Le lancement des activités est prévu le vendredi 24 avril à 13 h avec l’ouverture officielle de l’exposition sous le thème « Travaillons en équipe avec nos membres ».

Ainsi, le site sera accessible tout à fait gratuitement de 13 h à 18 h le vendredi, alors que les dames artisanes accueilleront les visiteurs avec le sourire de 10 h à 16 h le samedi 25 avril.

En plus des œuvres en exposition, dont certaines seront disponibles à la vente, les membres Fermières tiendront notamment des ateliers de création participatifs, il y aura aussi des démonstrations et des tirages de confections réalisées au cours de la dernière année. Breuvages et pâtisseries seront aussi disponibles sur place lors de la durée de l’événement.

Il est à noter que, fidèle aux années antérieures, il y aura un souper spaghetti le samedi soir.

S’en suivra le traditionnel et toujours fort attendu bingo de Fermières, qui se déroulera à compter de 19 h. Les gens devront débourser la somme de 20 $ pour y participer et il sera aussi possible de se procurer des cartes supplémentaires au coût de 5 $ chacune.

L’invitation est donc lancée de se joindre au rendez-vous proposé par le Cercle de Fermières Danville en se rendant du côté du Centre Mgr Thibault de Danville les 24 et 25 avril prochain. C’est un moment opportun pour encourager l’organisme sans but lucratif membre du Cercle de Fermières du Québec (CFQ) […] « ayant comme mandat l’amélioration des conditions de vie de la femme, de la famille et la transmission du patrimoine culturel et artisanal. »